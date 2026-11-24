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İstanbul Şişli'de bulunan Michelin yetkili servisi Emba Otomotiv'de yaşandığı öne sürülen olay, sosyal medyada paylaşılan araç kamerası görüntülerinin ardından gündeme geldi. Sosyal medya fenomeni Furkan Ünal, tek lastik değişimi için gittiği serviste dört lastiğinin de değiştirilmesinin istendiğini iddia ederken, kayıtlara yansıyan "Ayarı ellemeden bozuk de" sözleri tartışma yarattı. Olayın ardından Michelin Türkiye açıklama yaparak inceleme başlatıldığını duyurdu. Ticaret Bakanlığı da konuyla ilgili inceleme başlattı.

ŞİŞLİ MICHELIN YETKİLİ SERVİS OLAYI NEDİR?

Şişli Michelin yetkili servis olayı, Furkan Ünal'ın İstanbul Şişli'deki Emba Otomotiv isimli yetkili serviste yaşadığını belirttiği süreçle gündeme geldi. Ünal, tek lastik değişimi için gittiği serviste kendisine dört lastiğin de değiştirilmesinin önerildiğini iddia etti.

Ünal'ın aracındaki kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, servis çalışanlarının kendi aralarında "Ayarı ellemeden bozuk de" şeklinde konuştuğu duyuldu. Söz konusu kayıtları sosyal medya hesabından paylaşan Ünal'ın videosu kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

ŞİŞLİ MICHELIN SERVİSİNDE NE YAŞANDI?

Furkan Ünal, tek lastik için gittiği Şişli'deki Michelin yetkili bayisinde yaşadıklarını araç kamerası kayıtlarıyla paylaştı. Ünal'ın iddiasına göre servis çalışanları, tek lastik değişimi için başvurduğu aracında dört lastiğin de değiştirilmesini istedi.

Araç kamerasına yansıyan konuşmada duyulan "Ayarı ellemeden bozuk de" ifadesi, paylaşımın sosyal medyada gündem olmasına neden oldu. Görüntülerin dört saat içerisinde 10 milyon izlenmeyi aştığı belirtildi. Paylaşımın ardından servisin Google Haritalar'daki puanının 4,3'ten 1,2'ye düştüğü görüldü.

MICHELIN BAYİSİNDEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Furkan Ünal, araç kamerası kayıtlarını izledikten sonra Şişli'deki bayiyi aradığını ancak beklediği yanıtı alamadığını belirtti. Ünal, yetkililerin kendisine "İstediğinizi yapmakta özgürsünüz" dediğini aktardı.

Bunun üzerine Michelin müşteri hizmetleriyle iletişime geçen Ünal, görüntü ve ses kayıtlarını Michelin Türkiye ile Michelin Global'e iletti. Şişli'deki yetkili servisin kendisiyle ilgilenmediğini ifade eden Ünal'ın paylaşımının ardından konuya ilişkin açıklama Michelin Türkiye'den geldi.

MICHELIN TÜRKİYE'DEN ŞİŞLİ SERVİS OLAYI AÇIKLAMASI

Michelin Türkiye, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından konuyu değerlendirmeye aldığını ve ilgili servis noktası hakkında inceleme başlattığını duyurdu. Şirketin açıklamasında müşteri güvenliği, dürüstlük ve hizmet kalitesinin temel ilkeler arasında bulunduğu belirtildi.

Michelin Türkiye'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yetkili servis noktamızda yaşandığı belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler tarafımızca ciddiyetle ele alınmaktadır. Müşteri güvenliği, dürüstlük ve hizmet kalitesi şirketimizin temel ilkeleridir. Söz konusu hususlara ilişkin kapsamlı bir inceleme başlatılmış olup ilgili servis noktasından gerekli bilgi ve belgeler talep edilmiştir.

Müşterimizin yaşadığı sürecin tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve muhtemel mağduriyetinin giderilmesi için kendisiyle iletişime geçilmiştir. İnceleme sonucunda tespit edilecek ihlaller hakkında gerekli hukuki ve sözleşmesel tedbirler uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TİCARET BAKANLIĞI MICHELIN SERVİS OLAYI İÇİN İNCELEME BAŞLATTI

Şişli'deki Michelin yetkili servisinde yaşandığı öne sürülen olayla ilgili Ticaret Bakanlığı da inceleme başlattı. Böylece sosyal medyada paylaşılan araç kamerası görüntülerinin ardından hem Michelin Türkiye hem de Ticaret Bakanlığı tarafından konuya ilişkin inceleme süreci başlatılmış oldu.