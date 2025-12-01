Türkiye'nin önemli akademik isimlerinden biri olan Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanmıştır. Peki, Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış kimdir? Abdurrahim Alkış kaç yaşında, nereli? Abdurrahim Alkış'a ait akademik çalışmalar haberimizde!

PROF.?DR. ABDURRAHİM ALKIŞ KİMDİR?

Abdurrahim Alkış, 1 Ocak 1977 tarihinde Şırnak'ın Balveren Köyü'nde doğmuştur. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamlamıştır. 2001 yılında üniversiteden mezun olmuş ve akademik kariyerine başlamıştır.

2009 yılında Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde doktor öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır.

2015 yılında doçentliğe yükselmiş; 2016-2019 yıllarında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde doçent doktor ve dekan yardımcısı olarak görev yapmıştır.

2019–2021 yıllarında Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde profesör olarak görev yapmış ve 2021'de resmî profesör unvanı almıştır.

2022 yılında, resmî kararname ile Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmıştır.

ABDURRAHİM ALKIŞ NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1977 YILINDAŞırnak'ın Balveren Köyü'nde doğan Abdurrahim Alkış, 2025 yılı itibariyle 48 yaşındadır.

REKTÖR ALKIŞ'IN AKADEMİK ÇALIŞMALARI

Prof. Dr. Alkış'ın uzmanlık alanı "Temel İslam Bilimleri / Tasavvuf" olarak öne çıkmaktadır. Akademik kariyeri boyunca çok sayıda makale, kitap ve araştırma yayımlamıştır. Aynı zamanda Farsça, Arapça ve İngilizce dillerine hâkimdir.

Prof. Dr. Alkış'ın çalışmaları ağırlıklı olarak tasavvuf, İslam düşüncesi tarihi ve klasik metinlerin tahkik ile yorumlanması üzerinedir. Öne çıkan bazı eser ve araştırmaları şunlardır:

Fususu'l Hikem (En Eski Metnin Tıpkı Basımı ve Tahkikli Neşri) — Klasik tasavvuf metinlerinin titizlikle neşri ve tahkiki.

Melayê Cizîrî'nin Divanında Tasavvufi Mazmunlar — Kürtçe, Türkçe, Arapça ve Farsça geleneğe sahip şair-sufi Melayê Cizîrî'nin divanındaki tasavvufî içeriklerin sistematik analizi.

Aynu'l-Kudât-ı Hemedânî'nin Hayatı, Eserleri ve Usûl-i Selâse Hakkındaki Tasavvufî-Kelâmî Görüşlerinin Tahlîli — Tarihî bir sufi şahsiyetin düşünce dünyası üzerine detaylı monografi/analiz çalışması.

Diğer eserleri arasında; Zübdetü'l-Hakaik – Dini Hakikatlerin Esası, Şark Uleması, Doğunun Üç Yıldızı ve çeşitli akademik makaleler yer almaktadır.

Son yıllarda makalelerinde özellikle İbnü'l-Arabî'nin siyaset ve idare anlayışı, tasavvufta sembolizm ve Diyarbakır'daki tasavvuf kültürü gibi konuları işlemiştir.