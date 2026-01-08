Haberler

Sinop okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Sinop'ta okul yok mu (SİNOP VALİLİĞİ)?

Sinop okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Sinop'ta okul yok mu (SİNOP VALİLİĞİ)?
Güncelleme:
Sinop'ta etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler "Sinop okullar tatil mi?", "9 Ocak Cuma Sinop'ta okul var mı?" sorularına yanıt ararken, Sinop Valiliği'nden yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

Sinop'ta 9 Ocak Cuma günü okulların tatil olup olmadığı gündemdeki yerini koruyor. Olumsuz hava koşulları sonrası "Sinop okullar tatil mi?", " Sinop Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

SİNOP HAVA DURUMU
Sinop'ta Sağanak ve Fırtına Etkili Olacak: Rüzgar 67 Kilometreye Ulaşacak

Sinop'ta Perşembe gününden itibaren yağışlı ve rüzgarlı hava etkisini artırıyor. Saatlik tahminlere göre öğleden sonra başlayan sağanak yağış, akşam ve gece saatlerinde de devam edecek. Perşembe günü rüzgarın saatte 44 kilometreye kadar çıkması beklenirken, gece saatlerinde hava sıcaklığı 12 dereceye kadar düşecek.

Cuma günü Sinop genelinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde rüzgarın şiddetini artırarak saatte 67 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor. Gün boyunca aralıksız sürecek yağışlarla birlikte sıcaklık 8 ila 10 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinden itibaren yağışın etkisini azaltması, havanın çok bulutlu olması öngörülüyor.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminlerine göre 9 Ocak Cuma günü Sinop'ta yağmurlu hava hakim olacak. Cumartesi günü rüzgarlı bir hava beklenirken, pazar günü kuvvetli yağmur yeniden etkili olacak. Pazartesi ve salı günleri ise yağışlı hava koşullarının sürmesi tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 4 ila 15 derece arasında değişeceği bildirildi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek su baskınları, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi risklere karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Sinop okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Sinop'ta okul yok mu (SİNOP VALİLİĞİ)?

SİNOPOKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

