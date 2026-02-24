Sinop okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Sinop'ta okul yok mu (SİNOP VALİLİĞİ)?

Sinop'ta 25 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığı gündemdeki yerini koruyor. Olumsuz hava koşulları sonrası "Sinop okullar tatil mi?", " Sinop Valiliği 25 Şubat Çarşamba için tatil kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

SİNOP HAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine göre Sinop'ta 25 Şubat günü parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içinde aralıklı yağış geçişleri görülebilir. Sabah ve akşam saatlerinde bulutluluğun artması, yer yer kısa süreli yağmurun etkili olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığının gündüz saatlerinde 11–13 derece, gece saatlerinde ise 6–8 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerine yakın olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi beklenirken, özellikle kıyı kesimlerinde olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması isteniyor. Deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.

Yetkililer, vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmelerini ve olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmalarını öneriyor.

SİNOPOKULLAR TATİL Mİ?

25 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.