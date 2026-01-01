Haberler

Sinop okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma Sinop'ta okul yok mu (KAR TATİLİ – SİNOP VALİLİĞİ)?

Sinop okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma Sinop'ta okul yok mu (KAR TATİLİ – SİNOP VALİLİĞİ)?
Güncelleme:
Sinop'ta 2 Ocak Cuma günü okullar tatil mi sorusu gündemde. Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre kar yağışının etkisiyle okullar tatil edilmiş olabilir. Konuyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor. Ebeveynler ve öğrenciler, okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

2 Ocak Cuma günü Sinop'ta okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Sinop Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Bu süreçte öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için resmi açıklamaları dikkatle takip ediyorlar.

SİNOP HAVA DURUMU

Saatlik hava durumu belli oldu: Akşam saatlerinde kar, rüzgar etkisini artıracak

Meteoroloji'nin saatlik hava durumu tahminlerine göre Perşembe akşam saatlerinden itibaren yer yer kar yağışı beklenirken, rüzgarın zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Perşembe günü 15.00–18.00 ve 18.00–21.00 saatleri arasında kar yağışının etkili olması bekleniyor. Bu saatlerde hava sıcaklığı 2 derece, hissedilen sıcaklık da 2 derece olacak. Nem oranı yüzde 86 seviyelerinde seyrederken, ortalama rüzgar hızı 26–28 km/sa, maksimum rüzgar hızı ise 41–42 km/sa olarak tahmin ediliyor.

21.00–24.00 saatleri arasında kar yağışı yerini çok bulutlu havaya bırakacak. Sıcaklık 2 derece civarında kalırken, rüzgar hızının 23 km/sa seviyelerine düşmesi bekleniyor.

Gece saatlerine girilirken hava sıcaklığı düşüşe geçecek. Cuma günü 00.00–03.00 saatleri arasında sıcaklık 1 derece, 03.00–06.00 saatleri arasında ise 0 derece olacak. Bu saatlerde hissedilen sıcaklık -3 dereceye kadar düşecek.

Cuma sabahı 06.00–09.00 saatleri arasında parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklık yeniden 2 dereceye yükselecek. Rüzgar hızının ise 9–13 km/sa aralığında seyretmesi öngörülüyor.

Yetkililer, özellikle akşam ve gece saatlerinde kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle sürücüleri buzlanma ve görüş mesafesi düşüşüne karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sinop okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma Sinop'ta okul yok mu (KAR TATİLİ – SİNOP VALİLİĞİ)?


2 OCAK CUMA SİNOP OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.

