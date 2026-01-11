Sinop okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Sinop'ta yarın okul yok mu (SİNOP VALİLİĞİ)?

Sinop'ta 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı gündemdeki yerini koruyor. Olumsuz hava koşulları sonrası "Sinop okullar tatil mi?", " Sinop Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

SİNOP HAVA DURUMU

Sinop Hava Durumu Raporu: Karadeniz'in Kuzey Ucunda Fırtına ve Soğuk Dalga

Türkiye'nin en kuzey noktası olan Sinop, 12-16 Ocak 2025 tarihleri arasında Karadeniz üzerinden gelen sert rüzgarların ve yağışlı sistemlerin etkisi altına giriyor. Sinop sahil şeridinde deniz etkili yağışlar görülürken, iç kesimlerde ve yüksek rakımlı köylerde kış şartları çok daha ağır hissedilecek. 12 Ocak Pazartesi günü bölgede kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığın 6 derece, gece ise 4 derece civarında kalacağı, nem oranının ise yüzde 79 seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Batıdan esecek olan sert rüzgarlar, hissedilen sıcaklığı donma noktasına yaklaştırabilir.

13 Ocak Salı günü Sinop için kritik bir gün olarak işaretleniyor. Soğuk hava dalgasının güçlenmesiyle birlikte yağışların kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise saf kar yağışına dönmesi öngörülüyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 4 dereceye inerken, gece 3 derece dolaylarında seyredecek. Deniz ulaşımında rüzgar nedeniyle aksamalar yaşanabileceği, balıkçıların "fırtına" uyarısına karşı limanlarda kalmaları tavsiye ediliyor. 14 Ocak Çarşamba günü yağış sisteminin etkisini sürdüreceği, ancak miktarının azalacağı tahmin ediliyor.

Haftanın son iki günü olan 15 ve 16 Ocak'ta ise gökyüzünün parçalı bulutlu bir hal alması, ancak sıcaklıkların düşük seyretmeye devam etmesi bekleniyor. 15 Ocak Perşembe günü güneş yer yer görülse de sıcaklıklar gündüz 9 derece, gece 7 derece bandında olacak. 16 Ocak Cuma günü ise benzer şekilde parçalı bulutlu bir hava hakimiyeti sürerken, Sinop genelinde mevsim normallerinin altında bir soğuk hissedilmeye devam edecek. Sinop'un kuzeyli rüzgarlara açık konumu nedeniyle vatandaşların özellikle solunum yolu enfeksiyonlarına ve ısınma kaynaklı karbonmonitoksit zehirlenmelerine karşı bilinçli olmaları, yetkililer tarafından önemle vurgulanmaktadır.

SİNOPOKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.