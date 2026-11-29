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Sinem Dedetaş Cumhurbaşkanı adayı olacak mı, hangi partinin adayı olacağı iddia edildi ve Dedetaş hakkındaki soruşturmada son durum ne? Sinan Burhan'ın iddiası, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dedetaş'a yaptığı ziyaret, soruşturma süreci ve Sinem Dedetaş'ın hayatına ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

SİNEM DEDETAŞ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Sinem Dedetaş'ın cumhurbaşkanı adayı olacağına ilişkin resmi bir açıklama ya da karar bulunmuyor. Dedetaş'ın adı, siyasi kulislerde dile getirilen bir iddia kapsamında gündeme geldi. Dedetaş'ın kendisi de olası bir adaylığa ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış bir açıklama yapmadı.

HANGİ PARTİNİN ADAYI OLACAĞI İDDİA EDİLDİ?

Gazeteci Sinan Burhan, tv100'de yaptığı açıklamada Dedetaş'ın, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak bir ismi olabileceğini öne sürdü. Burhan şu ifadeleri kullandı:

"Sinem Dedetaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için isminin geçtiği ifade ediliyor. Özgür Özel'in kadın aday olması durumunda Dedetaş üzerinde durduğu, Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu'nun bu isimde anlaşabilecekleri öne sürülüyor. Kemal Bey de geçtiğimiz günlerde Dedetaş'ı ziyaret etmişti."

İddiaya göre Dedetaş'ın adı, iki partinin üzerinde uzlaşabileceği olası bir kadın aday olarak konuşuluyor. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iddiaya ilişkin bir açıklaması bulunmuyor.

KILIÇDAROĞLU, DEDETAŞ'I ZİYARET ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta ev hapsindeki Sinem Dedetaş'ı evinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Dedetaş'ın başarılı bir belediye başkanı olduğunu belirterek görevine bir an önce dönmesini istediğini söyledi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bir an önce adaletin gerçekleşmesini, Sinem Hanım'ın tekrar görevine başlayarak Üsküdarlılara hizmet etmesini istiyorum. En büyük arzumuz bu. Başarılı bir belediye başkanı, hizmet etme aşkı içinde görevine hazır. Morali de gayet iyi ama adaletin bir an önce tecelli etmesini istiyorum."

SİNEM DEDETAŞ NEDEN TUTUKLANDI?

Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 Temmuz 2026'da gözaltına alındı ve 31 Temmuz'da tutuklandı. Soruşturmada belediyedeki yapı ve iskân ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddia ediliyor. İçişleri Bakanlığı, tutuklamanın ardından Dedetaş'ı belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırdı.

SİNEM DEDETAŞ NE ZAMAN TAHLİYE EDİLDİ?

Dedetaş'ın avukatlarının tutukluluğa yaptığı itiraz mahkeme tarafından kabul edildi. Sinem Dedetaş, 29 Ekim 2026'da "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Dedetaş, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri altında bulunuyor. Soruşturma sürüyor ve Dedetaş hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor.

SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?

Sinem Dedetaş, 14 Mayıs 1981'de Eskişehir'de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliği bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2014-2016 yılları arasında Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

CHP'ye 2011 yılında üye olan Dedetaş, 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları'nın genel müdürlüğüne atandı ve bu görevi Aralık 2023'e kadar sürdürdü. Dedetaş, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Üsküdar Belediye Başkan adayı oldu ve oyların yüzde 49,92'sini alarak belediye başkanı seçildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ NE ZAMAN?

Türkiye'de bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminin, olağan takvime göre 2028 yılında yapılması planlanıyor. Partilerin ve ittifakların cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin resmi süreç, seçim takviminin başlamasıyla birlikte netlik kazanacak.