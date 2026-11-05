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Sinan Özen kimdir? Tokat konserinden dönerken Sakarya gişelerinde kaza geçirdi

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Sinan Özen kimdir? Tokat konserinden dönerken Sakarya gişelerinde kaza geçirdi
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Şarkıcı Sinan Özen, Tokat konserinin ardından İstanbul'a dönerken otoyolun Sakarya gişelerinde kaza geçirdi. Araçta kardeşi ve menajeri Hızır Özen de vardı, iki kardeş de yara almadı. Sinan Özen kimdir, kaç yaşında, nereli? Rizeli sanatçı ilk albümünü 1989'da çıkardı.

Sinan Özen, 3 Kasım akşamı Tokat'ta sahneye çıktı ve konserin ardından İstanbul'a doğru yola çıktı. Araç, otoyolun Sakarya gişelerinde kazaya karıştı.

SİNAN ÖZEN KAZA MI GEÇİRDİ?

Sinan Özen, Tokat konserinden İstanbul'a dönerken Sakarya gişelerinde trafik kazası geçirdi. Araçta sanatçının kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Hızır Özen de vardı.

Kazayı Hızır Özen duyurdu. Hasar gören araçların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Hızır Özen, "Çok şükür iyiyiz" diye yazdı. İki kardeş de kazayı yara almadan atlattı.

SİNAN ÖZEN KİMDİR?

Sinan Özen, 1989'da çıkan Rüyalarım Olmasa albümüyle profesyonel müziğe adım atan şarkıcı ve besteci. Müziğe giden yolu dolambaçlı oldu: ilkokulu ve ortaokulu İstanbul'da okudu, liseye Rize Endüstri Meslek Lisesi'nin torna-tesviye bölümünde devam etti.

1981'de bir gazetenin açtığı şarkı yarışmasını kazandı ama bu birincilik ona yapımcı kapısı açmadı. Bir yıl sonra, 1982'de İstanbul Devlet Konservatuvarı'nın Türk sanat müziği bölümüne girdi. Ud ve solfej derslerini Süheyla Altmışdört ile İrfan Özbakır'dan aldı.

SİNAN ÖZEN KAÇ YAŞINDA?

Sinan Özen 62 yaşında. 1 Mart 1964'te doğdu.

SİNAN ÖZEN NERELİ?

Sinan Özen Rizeli. Rize'de doğdu, okul yıllarının bir bölümünü İstanbul'da geçirdi, liseyi ise memleketinde okudu.

SİNAN ÖZEN HANGİ ALBÜMLERİ ÇIKARDI?

Sinan Özen'in ilk albümü Rüyalarım Olmasa 1989'da piyasaya çıktı. 1990'larda bunu Öpsene Beni (1992), Kapına Gül Bıraktım (1994), Sigaramın Dumanı Sen (1996), Evlere Şenlik (1997) ve Tek Başına (1998) izledi.

2000'lerde Gitsem Uzaklara, Serseri Gönlüm, Islak Islak ve Ödün Vermem albümleri geldi. 2011'de Usta'yı yayımlayan Özen, 2014'te çıkan Babamın Şarkıları ve İnce Saz albümünde babası Kazım Özen'le düet yaptı. 2021 ile 2023 arasında Sen Treni Kaçırdın, Gönlümü Alırım ve Zaman Zaman gibi şarkılar yayımladı.

SİNAN ÖZEN'İN EŞİ KİM?

Sinan Özen'in eşi eczacı Burcu Kartal. Çift, Özen'in Almanya'daki bir konserinde tanıştı ve 2016'da İstanbul'da nikâh kıydı. Sanberk ve Neva adında ikiz çocukları var.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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