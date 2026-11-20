Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sibel Kekilli, Almanya'nın Heilbronn kentinde doğdu; ailesi Kayserili. Fatih Akın'ın Duvara Karşı filmiyle tanınan, Game Of Thrones'ta Shae'yi oynayan 46 yaşındaki oyuncunun adı bu hafta babasıyla yıllardır görüşmediğini anlattığı sözlerle yeniden konuşuluyor.

Kekilli, gençliğinde borçları yüzünden kısa bir süre yetişkin filmlerinde rol aldığını, bunun ardından babasının onu aileden sildiğini anlattı. Tek pişmanlığının ailesini üzmek olduğunu söyledi.

SİBEL KEKİLLİ NERELİ?

Sibel Kekilli Heilbronn doğumlu, ailesi ise Kayseri kökenli. Aile 1977'de Türkiye'den Batı Almanya'ya göç etti. Oyuncu 2012'de Stern dergisine verdiği röportajda Kayseri'nin ailesinin memleketi olduğunu, kendi memleketinin ise Hamburg'un Ottensen semti olduğunu söylemişti.

SİBEL KEKİLLİ KİMDİR?

Sibel Kekilli, sinemaya Duvara Karşı'daki Sibel Güner rolüyle başrolden girdi. Fatih Akın onu 350 aday arasından seçmişti. Film 2004 Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı'yı kazandı; Kekilli de aynı yıl Almanya Film Ödülleri'nde (Lola) en iyi kadın oyuncu seçildi.

Filmin vizyona girmesinden kısa süre sonra Alman Bild gazetesi, oyuncunun daha önce Dilara adıyla rol aldığı yetişkin filmlerini haber yaptı. Alman Basın Konseyi gazeteyi bu haberi ele alış biçimi yüzünden kınadı. Kekilli'nin ailesi o dönem onunla bütün bağlarını kopardı.

SİBEL KEKİLLİ KAÇ YAŞINDA?

Sibel Kekilli 46 yaşında. 16 Haziran 1980'de Baden-Württemberg eyaletindeki Heilbronn'da dünyaya geldi.

SİBEL KEKİLLİ'NİN EŞİ KİM?

Sibel Kekilli'nin eşi fotoğrafçı ve yazar Andreas Dauerer. Çift 25 Mayıs 2026'da yalnız aile üyelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı küçük bir törenle evlendi.

SİBEL KEKİLLİ HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Kekilli, Duvara Karşı'yla aynı yıl Kebab Connection'da da oynadı. 2006'da Eve Dönüş filminde haksız yere tutuklanıp işkence gören bir adamın eşini canlandırdı ve bu rolle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. 2010'da Die Fremde ile ikinci Lola ödülünü kazandı.

Televizyonda HBO'nun Game of Thrones dizisine ikinci sezonda katılıp Shae'yi oynadı. Alman polisiye dizisi Tatort'ta 2010'da konuk olarak göründü, 2011'de Kiel ekibinin kalıcı kadrosuna girdi ve başkomiser Klaus Borowski'nin yanında dedektif Sarah Brandt'ı canlandırdı. Kekilli, kadına yönelik şiddete karşı çalışan Terre des Femmes derneğini de destekliyor.