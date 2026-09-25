Basketbol takipçilerinin son günlerde en çok araştırdığı konulardan biri Shane Larkin sakat mı, Shane Larkin neden yok sorusu oldu. Takımının en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Shane Larkin'in durumu, maç öncesinde taraftarların ilgisini çekmeye devam ediyor. Yıldız oyuncunun parkeye ne zaman döneceği ise merak edilenler arasında yer alıyor. Shane Larkin ile ilgili son gelişmeler haberimizin devamında…

SHANE LARKIN FENERBAHÇE KADROSUNDA YER ALMADI

Shane Larkin sakat mı, Shane Larkin neden yok? Fenerbahçe'nin bugünkü maçı öncesinde açıklanan kadroda yıldız oyuncunun adının yer almaması, basketbolseverlerin gündemine oturdu. Takımının en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Larkin'in maç kadrosunda bulunmaması, taraftarlar arasında soru işaretlerine neden oldu. İşte Shane Larkin'in durumuyla ilgili bilinenler…

Fenerbahçe'nin bugün oynayacağı karşılaşma için belirlenen kadroda Shane Larkin'in adı bulunmadı. Deneyimli oyuncunun kadroya alınmaması, maç öncesinde en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Taraftarlar, yıldız ismin neden forma giymeyeceğini sosyal medya üzerinden sorgulamaya başladı.

SHANE LARKIN SAKAT MI?

Shane Larkin'in kadroda yer almamasının ardından akıllara ilk gelen soru, oyuncunun sakatlık yaşayıp yaşamadığı oldu. Ancak şu ana kadar Larkin'in sakat olup olmadığına dair resmi bir bilgi paylaşılmadı. Oyuncunun kadro dışı kalma sebebinin sakatlık mı yoksa farklı bir nedene mi bağlı olduğu henüz netlik kazanmadı.

SHANE LARKIN NEDEN YOK?

Shane Larkin'in bugünkü maçta neden forma giymeyeceği merak edilirken, Fenerbahçe cephesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kulüpten veya oyuncunun kendisinden gelecek açıklama, taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Resmi bir bilgilendirme yapılmasının ardından Larkin'in durumu da netlik kazanacak.

TARAFTARLAR AÇIKLAMA BEKLİYOR

Fenerbahçeli taraftarlar, takımın önemli oyuncularından biri olan Shane Larkin'in son durumunu yakından takip ediyor. Yıldız oyuncunun parkeye ne zaman döneceği ve bir sonraki maçlarda forma giyip giymeyeceği de merak edilen konular arasında yer alıyor.

GELİŞMELERİ TAKİP EDİN

Shane Larkin'in durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir. Konuyla ilgili son gelişmelerden haberdar olmak için sayfamızı takip edebilirsiniz.

İşte kadro: