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Shakhtar Donetsk- Fenerbahçe maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasındaki karşılaşma 25 Kasım 2026 Çarşamba akşamı Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Ukrayna ekibi bu sezonki iç saha maçlarını Londra'da oynadığı için Fenerbahçe, Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'e çıkacak.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın Türkiye'deki yayıncısı TRT 1. Karşılaşma kanalın ekranlarından canlı ve şifresiz verilecek, bu yüzden izlemek için ücretli bir platforma abone olmak gerekmiyor.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Hakemin ilk düdüğü Türkiye saatiyle 23.00'te çalacak; Londra'da saat o sırada 20.00 olacak. Lig aşamasında uzatma ve penaltı atışı yok. Maç berabere biterse iki takım da birer puan alır.

MAÇ NEDEN LONDRA'DA OYNANIYOR?

Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkesinde Avrupa maçı oynayamayan Shakhtar, 2026-27 sezonunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki iç saha maçlarını Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynuyor. Kulüp geçen sezon Avrupa maçlarını Polonya'nın Krakow kentinde oynamıştı.

Stadın Fenerbahçe kadrosunda bir tanıdığı da var. N'Golo Kante 2016-2023 arasında Chelsea forması giydi; Fransız orta saha maçtan önce Stamford Bridge'de bu kez Fenerbahçe ile oynamayı özel bulduğunu söyledi.

SHAKHTAR'IN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Shakhtar'ı Arda Turan çalıştırıyor, Fenerbahçe'nin başında ise Emre Belözoğlu var. Yani maç, uzun yıllar milli takımda birlikte oynamış iki eski futbolcuyu bu kez rakip teknik direktör olarak karşı karşıya getiriyor. Arda Turan maç öncesi basın toplantısında takımının savaştaki ülkesi için umut taşıdığını anlattı. Belözoğlu da Fenerbahçe'nin hedefinin lig aşamasını ilk 24 içinde bitirmek olduğunu söyledi.

Lig aşamasını ilk 8'de bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna çıkıyor. 9. ile 24. sıra arasındaki takımlar ise play-off turunda eşleşiyor.

FENERBAHÇE'NİN SIRADAKİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe bir önceki Şampiyonlar Ligi maçında Liverpool'u yenmişti. Shakhtar deplasmanı, sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarındaki 311. maçı olacak. Lig aşamasında Fenerbahçe'yi bundan sonra üç maç bekliyor: 9 Aralık'ta saat 23.00'te LASK deplasmanı, 20 Ocak'ta 20.45'te Villarreal ile iç saha maçı ve 27 Ocak'ta 23.00'te Atletico Madrid deplasmanı.