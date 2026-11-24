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Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman sorusunun yanıtı yarın. Shakhtar Donetsk Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı bugün değil, yarın, yani 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 23.00'te oynanacak. Ukrayna'daki savaş nedeniyle iç saha maçlarını ülke dışında oynayan Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe'yi Londra'daki Stamford Bridge'de ağırlayacak. Karşılaşma TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI BUGÜN MÜ?

Hayır, Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı bugün değil. Karşılaşma yarın, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Bu akşam ise Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, RAMS Park'ta Aston Villa'yı ağırlayacak.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak. TRT 1'in dijital platformlardaki kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 23

D Smart: 26

Tivibu: 22

Kablo TV: 22

Turkcell TV+: 21

Fil Box: 20

Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden TRT 1 canlı yayınıyla internetten ücretsiz olarak izlenebilecek.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge'de oynanacak. Ukrayna'daki savaş nedeniyle iç saha maçlarını ülkesi dışında oynayan Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe'yi Chelsea'nin stadyumunda ağırlayacak. Karşılaşmada Shakhtar Donetsk ev sahibi, Fenerbahçe ise deplasman takımı olacak.

EMRE BELÖZOĞLU ARDA TURAN'A KARŞI

Maçın en dikkat çeken yanlarından biri de kenardaki isimler olacak. İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe'nin başına getirilen Emre Belözoğlu, Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım'da uzun yıllar birlikte forma giyen iki eski futbolcu, bu kez teknik direktör olarak rakip olacak.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5 puan topladı. Sarı lacivertlilerin sonuçları şöyle:

Fenerbahçe 1-1 Roma

Aston Villa 6-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-2 Slavia Prag

Fenerbahçe 3-2 Liverpool

SHAKHTAR DONETSK ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Shakhtar Donetsk ise ilk 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puan topladı. Ukrayna ekibinin sonuçları şöyle:

PSV 1-1 Shakhtar Donetsk

Shakhtar Donetsk 3-1 AEK

Inter 1-0 Shakhtar Donetsk

Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting