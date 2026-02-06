Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmî Gazete kararı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya görevden alındı. Peki, SGK Başkanı Raci Kaya neden görevden alındı, nereye atandı? Raci Kaya kimdir? Detaylar...

SGK BAŞKANI RACİ KAYA NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Raci Kaya, yaptığı açıklamada Türkiye'de prim ödeme süresi ve emeklilik yaşının Avrupa Birliği ortalamalarına göre geride olduğunu belirtmiş ve düşük emekli maaşlarının nedenini "Eskiden 50-55 yaşında ölüyorduk. Bugün 78 yıl ortalamaya gelmişiz" şeklinde ifade etmişti. Bu sözler, özellikle emekliler arasında büyük tepki topladı ve kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açtı.

Görevden alınma kararıyla birlikte Kaya'nın yerine SGK Başkanlığı görevine Yunus Elitaş atandı. Bu değişiklik, sosyal güvenlik yönetiminde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

RACİ KAYA NEREYE ATANDI?

Raci Kaya, SGK Başkanlığı görevinden alınmasının ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) üyeliğine atandı. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Kaya BDDK'da üyelik görevini üstlenecek.

Yeni görevi, bankacılık ve finans alanındaki deneyimlerini kamu yönetimi ile birleştirme fırsatı sunuyor. Raci Kaya'nın bankacılık kariyerinin yanı sıra, Türkiye'nin uluslararası finans ve ekonomi politikalarına katkı sağlayacak görevlerde bulunması, BDDK üyeliğinin önemini artırıyor.

RACİ KAYA KİMDİR?

Raci Kaya, 1967 yılında Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Çimenceğiz köyünde doğdu. Eğitim hayatına Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kamu Yönetimi Bölümü'nde başlayan Kaya, 1989 yılında lisans eğitimini tamamladı. Akademik kariyerine devam eden Kaya, 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde İktisat alanında yüksek lisans yaptı ve 2013 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde doktora eğitimini tamamladı.

Kariyerine 1990 yılında Halk Bankası'nda Dış İlişkiler Uzman Yardımcısı olarak başlayan Raci Kaya, uzun yıllar bankacılık ve finans sektöründe üst düzey görevlerde bulundu. 2007–2014 yılları arasında Aktif Yatırım Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Ardından Ziraat Katılım Bankası'nda Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Kaya ayrıca Türkiye İhracat Kredi Bankası (Eximbank) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı, VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı.

IMF VE HAZİNE GÖREVLERİ

Raci Kaya, Kasım 2018 – Kasım 2020 tarihleri arasında Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye'yi temsilen İcra Direktörü olarak görev yaptı. Aynı dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcılığı görevini de yürüttü.

SGK BAŞKANLIĞI VE TARTIŞMALI AÇIKLAMALARI

11 Ağustos 2023 tarihinde SGK Başkanı olarak atanan Raci Kaya, sosyal güvenlik sistemi, emeklilik yaşı ve prim ödeme süreleriyle ilgili açıklamalarıyla sık sık gündeme geldi. Özellikle 24 Ekim 2025'te yaptığı, "Eskiden 50 yaşında ölüyorduk, bugün emekli 78 yaşına kadar maaş alıyor" açıklaması büyük tepki topladı. Kaya'nın bu sözleri, emekliler ve kamuoyu tarafından eleştirildi ve görevden alınmasında etkili oldu.

RACİ KAYA KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EVLİ Mİ?

1967 doğumlu olan Raci Kaya, 2026 itibarıyla 58 yaşındadır. Evli olan Kaya'nın özel yaşamına dair bilgiler sınırlı şekilde paylaşılmaktadır.