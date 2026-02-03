Türkiye sinemasının 1980'li yıllarına damga vuran isimlerden biri olan Sevtap Parman, Yeşilçam'ın hızlı üretim döneminde kısa sürede büyük bir tanınırlık elde etti. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren sanatçının sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, onu yeniden gündemin merkezine taşıdı. Peki, Sevtap Parman kimdir, son hali nasıl? Sevtap Parman kaç yaşında, hastalığı nedir? Detaylar...

SEVTAP PARMAN KİMDİR?

1962 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sevtap Parman, küçük yaşlardan itibaren sanatla iç içe bir hayatın içine yönlendirildi. Henüz 6 yaşındayken ailesinin desteğiyle bale eğitimine başlayan Parman, disiplinli sanat eğitiminin temellerini çok erken yaşta attı.

18 yaşına geldiğinde Neşe Erberk Ajansı'na bağlı olarak mankenliğe adım atan Parman, kısa sürede podyumların dikkat çeken isimlerinden biri hâline geldi. Fiziksel zarafeti ve estetik duruşu, dönemin önemli yayınları tarafından da fark edildi. Vizon Dergisi tarafından "Yılın Güzeli" seçilmesi, onun medya dünyasında daha geniş kitlelerce tanınmasını sağladı.

1986 yılında Playmen Dergisi için verdiği pozlarla adından söz ettiren Sevtap Parman, aynı dönemlerde sinema ve televizyon projelerinden teklifler almaya başladı. Yeşilçam'ın üretken yapısı içinde hızla film setlerine giren oyuncu, kısa sürede sektörün aranan yüzlerinden biri oldu.

YEŞİLÇAM'DA HIZLI YÜKSELİŞ VE CESUR ROLLER

Parman'ın sinema kariyeri 1985 yılında, dönemin en önemli jönlerinden Tarık Akan ile birlikte rol aldığı "Paramparça" filmiyle başladı. Bu ilk deneyim, onun beyazperdedeki etkileyici varlığını ortaya koydu.

1986 yılında İrfan Tözüm'ün yönettiği "Çağdaş Bir Köle", 1988'de ise Zülfü Livaneli imzalı "Sis" filminde yer alan Sevtap Parman, özellikle dramatik ve cesur sahnelerdeki performansıyla dikkat çekti. Yönetmenler tarafından "kaprissiz" ve disiplinli yapısıyla tanımlanan oyuncu, bu özelliği sayesinde dönemin önemli projelerinde tercih edilen bir isim hâline geldi.

1985–1989 yılları arasında toplam 22 filmde rol alan Parman, Yeşilçam'ın kısa ama yoğun üretim temposunda iz bırakan oyuncular arasında yer aldı.

EKRANLARDAN UZAK BİR HAYAT

2011 yılında oyunculuğu tamamen bırakan Sevtap Parman, şöhretli hayatın ardından sade bir yaşamı tercih etti. Uzun süre kameralardan uzak kalan sanatçı, geçimini açtığı küçük bir dükkândan sağlamaya başladı.

Annesinin vefatı sonrası psikolojik olarak zor bir sürece girdiği belirtilen Parman, bu dönemin ardından sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye başladı. Yaşadığı bu kırılma noktası, onun hayatındaki sessiz çekilişin en belirgin aşamalarından biri olarak öne çıktı.

SEVTAP PARMAN KAÇ YAŞINDA?

1962 doğumlu olan Sevtap Parman, 2025 yılı itibarıyla 63 yaşındadır.

SEVTAP PARMAN'IN HASTALIĞI NEDİR?

Sevtap Parman'ın bir süredir Alzheimer hastalığı ile mücadele ettiği bilinmektedir. Ailesinin kararıyla huzurevi ve klinik özellikleri taşıyan özel bir bakım merkezine yerleştirilen sanatçının tedavisi burada devam etmektedir.

Hastalığın ilerleyici doğası nedeniyle Parman'ın profesyonel bakım altında tutulduğu, günlük ihtiyaçlarının uzman ekipler tarafından karşılandığı ifade edilmektedir. Bu süreçte ailesinin ve yakın çevresinin desteğiyle yaşamını sürdürdüğü belirtilmektedir.

SEVTAP PARMAN'IN SON HALİ NASIL?

Sevtap Parman'ın bakım merkezinde çekilen son görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması, sanatçıyı yeniden kamuoyunun gündemine taşıdı. Görüntüler, farklı yorumları da beraberinde getirdi.

Bazı kullanıcılar Parman'ın yıllara rağmen zarafetini koruduğunu vurgularken, bazıları ise zamanın ve hastalığın yüzündeki etkilerine dikkat çekti. Ortak görüş ise Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden birinin, bugün sessiz ve kırılgan bir yaşam sürecinde olduğuydu.