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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın, Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde akademik çalışmalarını sürdüren Sevim Aydın'ın vefat haberinin ardından yaşamı, eğitim geçmişi ve uzmanlık alanı merak konusu oldu. Peki, Sevim Aydın kimdir, ne doktoru, kaç yaşında ve nereli? İşte Prof. Dr. Sevim Aydın'ın akademik kariyeri ve hayatına ilişkin bilgiler.

SEVİM AYDIN KİMDİR?

Prof. Dr. Sevim Aydın, tıp doktoru ve histoloji ile embriyoloji uzmanı akademisyendi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında profesör olarak görev yaptı.

1981 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı tıp eğitimini 1987 yılında tamamlayan Aydın, mezuniyetinin ardından farklı illerde pratisyen hekim olarak çalıştı. Kastamonu, Diyarbakır ve Trabzon'da görev yapan Aydın, 1993 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde histoloji ve embriyoloji alanında uzmanlık eğitimine başladı. Eğitimini 1996 yılında tamamlayarak uzman doktor oldu.

Akademik kariyerini Karadeniz Teknik Üniversitesinde sürdüren Aydın, 2000 yılında yardımcı doçent, 2006 yılında doçent unvanını aldı. 2010 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine geçen Aydın, 2013 yılında profesör oldu.

SEVİM AYDIN NE DOKTORU?

Prof. Dr. Sevim Aydın, histoloji ve embriyoloji uzmanıydı. Tıp alanında uzmanlığını bu bilim dallarında yapan Aydın, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında akademik çalışmalar yürüttü.

Araştırma alanları arasında hücre, doku ve görüntüleme çalışmaları ile in vitro fertilizasyon (vücut dışında döllenme) bulunuyordu. Meslek yaşamında tıp eğitimi ve bilimsel araştırmaların yanı sıra TÜBİTAK bünyesinde de görev aldı.

SEVİM AYDIN HANGİ ÜNİVERSİTEDE GÖREV YAPIYORDU?

Prof. Dr. Sevim Aydın, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapıyordu. Temel Tıp Bilimleri Bölümü bünyesindeki Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında profesör olarak çalışan Aydın, 2014-2018 yılları arasında TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu bünyesinde de görev üstlendi.

Aydın'ın akademik özgeçmişinde Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği ile Türk Elektron Mikroskopi Derneği üyelikleri de yer aldı.

SEVİM AYDIN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Prof. Dr. Sevim Aydın'ın doğum tarihi ve doğum yeri hakkında kamuya açık kaynaklarda doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Aydın'ın kaç yaşında olduğu ve aslen nereli olduğu kesin olarak bilinmiyor.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1981-1987 yılları arasında eğitim gören Aydın, meslek hayatının ilk dönemlerinde Kastamonu, Diyarbakır ve Trabzon'da görev yaptı. Uzmanlık eğitimini de Karadeniz Teknik Üniversitesinde tamamladı.

SEVİM AYDIN NEDEN ÖLDÜ?

Prof. Dr. Sevim Aydın, 19 Kasım 2026 Perşembe günü Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve eşi Sevim Aydın'ın bulunduğu, Mehmet Uzunoğlu yönetimindeki otomobil, Kırıkkale-Konya kara yolunda Kulu Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı olarak Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan Sevim Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada Kemalettin Aydın ve araç sürücüsü de yaralandı.