Sevdiğim Sensin neden yok, final mi yaptı, bitti mi? Sevdiğim Sensin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, 29 Ekim bu akşam Sevdiğim Sensin yeni yok mu?

Sevdiğim Sensin, 29 Ekim 2026 Perşembe akşamı yeni bölüm yerine tekrar bölümüyle ekrana gelecek. Star TV’nin yayın akışına göre dizi, saat 20.00’de tekrar bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Dizi final yapmadı; Sevdiğim Sensin’in yeni bölümünün haftaya perşembe yayınlanması bekleniyor. İşte Sevdiğim Sensin’e dair bilinenler.

SEVDİĞİM SENSİN NEDEN YOK?

Sevdiğim Sensin bu akşam Star TV ekranlarında yer alıyor; ancak yeni bölüm yerine dizinin tekrar bölümü yayınlanacak. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle pek çok kanal perşembe akşamı yayın akışında değişikliğe gitti. Star TV de bu kapsamda bu akşam dizilerinin tekrar bölümlerine yer veriyor. Yeni bölümün neden yayınlanmadığına ilişkin kanaldan ayrıca bir açıklama yapılmadı.

SEVDİĞİM SENSİN FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Hayır. Sevdiğim Sensin final yapmadı ve dizinin sona erdiğine dair Star TV ya da yapım şirketinden yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor. Dizinin bu akşam tekrar bölümüyle yayınlanması, yalnızca bayram nedeniyle yapılan yayın akışı değişikliğinden kaynaklanıyor.

SEVDİĞİM SENSİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sevdiğim Sensin’in yeni bölümünün, haftaya perşembe, 5 Kasım 2026’da saat 20.00’de Star TV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Yayın saatinde değişiklik olması ihtimaline karşı izleyicilerin Star TV’nin güncel yayın akışını takip etmesi öneriliyor.

29 EKİM PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’nin 29 Ekim akşamı yayın akışında saat 20.00’de Sevdiğim Sensin’in tekrar bölümü, saat 23.00’te ise Tuzlu Kahve’nin tekrar bölümü yer alıyor.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER YOK?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bu akşam pek çok dizi yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Show TV’de Muhtemel Aşk’ın yerine saat 20.00’de Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi, NOW’da ise Halef: Köklerin Çağrısı’nın yerine saat 20.00’de Atatürk 2 filmi yayınlanacak.

SEVDİĞİM SENSİN HANGİ KANALDA?

Sevdiğim Sensin, her perşembe saat 20.00’de Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin önceki bölümleri ve fragmanları, Star TV’nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden izlenebiliyor.