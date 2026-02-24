Sevdiğim Sensin hangi gün, hangi kanada yayınlanıyor?

Romantik hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Sevdiğim Sensin, yayın takvimiyle gündemde. "Sevdiğim Sensin hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor?" sorusu arama motorlarında üst sıralara çıkarken, dizinin yayın bilgileri izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte diziyle ilgili güncel yayın detayları…

SEVDİĞİM SENSİN OYUNCULARI

Sevdiğim Sensin dizisi, güçlü hikâyesini deneyimli ve genç oyuncuları bir araya getiren geniş kadrosuyla destekliyor. Yapımda yer alan isimler, performanslarıyla izleyicinin ilgisini çekerken dizinin duygusal derinliğini de artırıyor.

Dizinin kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar ve Özlem Conker gibi Türk televizyonlarının tecrübeli oyuncuları yer alıyor. Bu güçlü isimler, canlandırdıkları karakterlerle hikâyenin dramatik yapısına sağlam bir zemin hazırlıyor.

Deniz Işın, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem ve Nihan Büyükağaç gibi genç ve başarılı oyuncular da dizinin enerjisini yükselten isimler arasında bulunuyor. Bu oyuncular, karakterlerine kattıkları dinamizmle dikkat çekiyor.

Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler ise hikâyenin farklı katmanlarını güçlendiren yardımcı rollerde izleyici karşısına çıkıyor.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sevdiğim Sensin dizisi, kaderin beklenmedik anlarda insan hayatını nasıl değiştirdiğini anlatan, güçlü bir aşk hikâyesini merkezine alıyor. Farklı dünyalara ait iki insanın zorunlu bir karar sonucu başlayan yolculuğu, zamanla derin ve sarsıcı bir sevdaya dönüşüyor.

Dizi, askerliğinin son günlerini yaşayan İstanbullu Erkan'ın, görev gereği bir köye gitmesiyle başlıyor. Yardım amacıyla bulunduğu bu köyde, hayatı boyunca köy dışına çıkmamış, kendi dünyasında yaşayan Dicle ile tanışıyor. Bu karşılaşma, ikisi için de geri dönüşü olmayan bir dönüm noktası oluyor.

Erkan modern şehir hayatının içinden gelirken, Dicle geleneklere bağlı, sade ve sessiz bir yaşam sürmektedir. Aralarındaki bu büyük fark, hikâyeyi daha çarpıcı ve etkileyici hale getiriyor.

Hikâyenin en dikkat çekici noktası, Erkan'ın hayatta kalabilmesi için Dicle ile evlenmek zorunda kalmasıdır. Başlangıçta tamamen mecburiyetten doğan bu evlilik, iki yabancıyı aynı kaderde birleştirir.

Zamanla paylaşılan acılar, fedakârlıklar ve yaşanan zorluklar, bu zorunlu birlikteliği gerçek bir aşka dönüştürür. Sevdiğim Sensin, aşkın bazen planlanmadan, hatta istemeden doğabileceğini güçlü bir şekilde anlatır.

Dizi yalnızca bir aşk hikâyesi sunmakla kalmaz; kader, gelenekler, fedakârlık ve aidiyet duygusu gibi temaları da derinlemesine işler. Karakterlerin iç çatışmaları ve hayata bakış açıları, izleyicinin kendinden bir parça bulmasını sağlar.

Afişte yer alan evlilik ve fotoğraf detayı, dizinin romantik ve duygusal atmosferini simgelerken; hikâyenin merkezindeki kader vurgusunu da güçlü şekilde yansıtır.

SEVDİĞİM SENSİN HANGİ GÜN, HANGİ KANADA YAYINLANIYOR?

Kanal : Star TV

Yayın Günü: Perşembe akşamları

Yayın Saati: 20:00

12 Şubat 2026'da ilk bölümüyle başladı ve her Perşembe yeni bölümleriyle ekranlarda yer alıyor.