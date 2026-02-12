Sevdiğim Sensin Gözlütepe köyü nerede, Gözlütepe kasabası gerçek mi?

Sevdiğim Sensin dizisinde geçen Gözlütepe köyü, hem hikayenin hem de izleyicilerin ilgisini çeken önemli bir mekân. Gözlütepe köyü nerede sorusu, diziyi izleyenlerin merak ettiği ilk konular arasında yer alıyor. Peki, bu köy gerçek mi yoksa tamamen kurgu mu? İşte Gözlütepe köyüyle ilgili doğru bilgiler ve konum detayları.

SEVDİĞİM SENSİN'DE GÖZLÜTEPE KÖYÜ NEREDE?

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Ay Yapım imzalı Sevdiğim Sensin dizisi, sadece hikâyesiyle değil, sahnelerin geçtiği mekânlarla da dikkat çekiyor. Dizinin merkezindeki Gözlütepe köyü, taş evleri ve doğal dokusuyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Peki, Gözlütepe gerçekten nerede?

GÖZLÜTEPE KÖYÜ GERÇEK Mİ?

Gözlütepe ismi, dizinin senaryosu için özel olarak yaratılmış hayali bir köy. Yani haritalarda "Gözlütepe" adında bir ilçe veya köy bulunmuyor. Ancak dizideki doğal ve otantik sahneler, Türkiye'nin gerçek bir köyünde çekiliyor. İzleyiciler merak ediyor: "Gözlütepe sahneleri gerçekte nerede çekiliyor?"

GÖZLÜTEPE SAHNELERİ GERÇEKTE NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizide Gözlütepe olarak gördüğümüz yer, gerçekte Aksaray il merkezine bağlı Eski Gözlükuyu Köyü. Yapım ekibi, hikâyenin kırsal dokusunu ve taş evlerin otantik havasını en iyi yansıtan bu köyü seçti. Hasandağı eteklerinde yer alan geniş bozkır alanları, dizinin görsel atmosferine sinematografik bir derinlik katıyor.

NEDEN AKSARAY VE ESKİ GÖZLÜKUYU KÖYÜ TERCİH EDİLDİ?

Dizinin çekim yerleri, hem görsellik hem de lojistik açıdan titizlikle seçildi:

• Mimari Yap ı: Eski Gözlükuyu Köyü'nün bozulmamış taş evleri ve geleneksel köy mimarisi, Gözlütepe'nin otantik havasını yansıtıyor.

• Doğal Atmosfer: Bozkır manzaraları ve Hasandağı çevresi, dizinin kırsal sahnelerine sinematografik derinlik kazandırıyor.

• Lojistik Kolaylık : Doğu Anadolu'nun sert kış koşullarına kıyasla, Aksaray set ekibi için daha uygun bir ortam sunuyor.

SEVDİĞİM SENSİN HANGİ ŞEHİRLERDE ÇEKİLİYOR?

Dizi, karakterlerin hikâyesi ve duygusal geçişleri yansıtmak için üç ana şehirde çekiliyor:

• Ağrı : Dicle karakterinin köy hayatı ve askerlik sahneleri burada çekildi. Bozulmamış taş evler ve doğal köy dokusu, dizinin ilk bölümlerinde öne çıktı.

• Aksaray : Kırsal sahnelerin büyük kısmı, taş evler ve geniş bozkır alanlarıyla Eski Gözlükuyu Köyü'nde çekildi.

• İstanbul : Hikâye metropole taşındığında, Aldur ailesinin köşkü ve modern yaşam sahneleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde kurulan setlerde çekildi.

ESKİ GÖZLÜKUYU KÖYÜ VE ÇEKİM MEKANLARI

Dizide en çok merak edilen kırsal mekânlar şunlar:

• Eski Gözlükuyu Köyü: Taş yapılar ve bozkır alanları, Gözlütepe'nin hikâyedeki atmosferini oluşturuyor.

• Hasandağı Çevresi: Tanıtım ve fragman sahnelerinin bir kısmı bu bölgede çekildi.

Gözlütepe, gerçek bir köy olmasa da, Aksaray'ın doğal ve tarihi dokusuyla ekrana taşınmış, dizinin hayali dünyasını gerçekçi hâle getirmiştir.