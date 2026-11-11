Sevdan Bir Ateş 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Sevdan Bir Ateş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş'te ilk bölümün ardından gözler 11. bölüme çevrildi. Sevdan Bir Ateş 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak soruları gündemde yer alırken, izleyiciler Mirza'nın yeğeni Kerem'i bulmasının ardından yaşanacak gelişmeleri araştırıyor. Dizinin yeni bölüm tanıtımlarının Show TV'nin resmi kanallarından paylaşılması bekleniyor.

SEVDAN BİR ATEŞ NEREDEN İZLENİR?

Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş, yayın hayatına başlamasıyla birlikte izleyicilerin dikkatini çekti. Mirza'nın geçmişiyle yeniden yüzleşmesini ve ailesiyle yaşayacağı zorlu mücadeleyi konu alan diziyi takip etmek isteyenler, “Sevdan Bir Ateş nereden izlenir?”, “Sevdan Bir Ateş canlı izleme linki var mı?” ve “Sevdan Bir Ateş hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Sevdan Bir Ateş, Show TV ekranlarından izleyiciyle buluşuyor.

SEVDAN BİR ATEŞ KONUSU NEDİR?

Sevdan Bir Ateş, hayatını yeniden kurmaya hazırlanan Mirza'nın beklenmedik gelişmelerin ardından geçmişiyle karşı karşıya kalmasını anlatıyor. Destan ile evlenmeye hazırlanan Mirza'nın yedi aylık yeğeni Kerem'in kaçırılması, tüm planlarını altüst ediyor.

Yeğenini bulmak için Halep'e giden Mirza, burada yedi yıldır kayıp olan Leyla'yı ve onun 11 yaşındaki kızı Hüma'yı buluyor. Kerem'i kurtarmanın yanı sıra Leyla ve Hüma'yı da Suriye'den çıkarmaya çalışan Mirza, zorlu bir yolculuğa girişiyor.

Mirza'nın Kapadokya'ya dönmesiyle birlikte asıl mücadele başlıyor. Ailesinin karşısında yeni bir sınav veren Mirza, geçmişte yaşananların gölgesinde hem ailesiyle hem de kendi duygularıyla mücadele etmek zorunda kalıyor.

SEVDAN BİR ATEŞ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerinde Murat Ünalmış ve Özge Özacar yer alıyor. Mirza Kozaklı karakterini Murat Ünalmış canlandırırken, Leyla Kızılırmak karakterine Özge Özacar hayat veriyor. Sevdan Bir Ateş'in oyuncu kadrosunda Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli, Sezin Bozacı, Yeşim Gül, İsmail Hakkı, Beyti Engin ve Okday Korunan da bulunuyor.

Dizide yer alan oyuncular ve karakterleri şöyle:

• Murat Ünalmış – Mirza Kozaklı

• Özge Özacar – Leyla Kızılırmak

• Gökçe Eyüboğlu – Mihre Kozaklı

• Sitare Akbaş – Destan Kızılırmak

• Taner Rumeli – Yaman Ganioğlu

• Sezin Bozacı – Macide Kızılırmak

• Yeşim Gül – Vuslat Kozaklı

• İsmail Hakkı – Cici

• Beyti Engin – İrfan

• Okday Korunan – Çakır

SEVDAN BİR ATEŞ 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevdan Bir Ateş'in ilk bölümünün ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. İzleyiciler, “Sevdan Bir Ateş 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor. 11. bölüm fragmanının yayın durumu, Show TV'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilir.

SEVDAN BİR ATEŞ HANGİ KANALDA?

Sevdan Bir Ateş, Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümleri yayın günü ve saatinde Show TV üzerinden izlenebilir. Diziyi internetten takip etmek isteyen izleyiciler de resmi yayın seçeneklerini değerlendirebilir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Mirza, ondan yıllarca mahrum bırakıldığı için Leyla’yı affedemez. Leyla ise geçmişte kendisine inanmayan Mirza’ya karşı boşanma kararından vazgeçmez. Mirza, Hüma’nın kızı olduğunu artık herkese ilan eder; kurban kestirip hayırlar yaparak yıllardır özlemini çektiği babalığın sevincini yaşar. Ancak bu mutluluğun yanında büyük bir öfke de vardır. İlk DNA testinin değiştirildiğini anlayan Mirza, bunun hesabını sormak için Vuslat, Destan ve Macide’nin karşısına dikilir. Mirza’nın gerçeği kimin sakladığını bulmaya kararlı olması konakta korku yaratırken, Hüma’nın kayboluşu başta Mirza ve Leyla olmak üzere herkes için büyük bir endişeye neden olur. Öte yandan Tespihçi ile Faysal’ın yollarının kesişmesi, Mirza’yı hiç beklemediği bir gerçeğin izine sürükler. Hüma’nın bebeğinde saklanan anahtar sayesinde gizemli bir kutuya ulaşan Mirza, içinden Leyla’nın yıllardır korktuğu silahı çıkarır. Silahı Leyla’nın önüne koyduğunda artık suskunluğun sonuna gelinmiştir. Leyla’nın sonunda anlatacağı gerçekler, Mirza’nın bugüne kadar inandığı her şeyi altüst edecek ve onu hayatının en ağır yüzleşmesine sürükleyecektir.

YENİ BÖLÜMDE NEELR OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda Leyla’nın anlattıklarıyla ailesinin sakladığı gerçekleri öğrenen Mirza, konaktaki herkesi kovuyor. Leyla’nın Vuslat’la yüzleşmesi ise hesaplaşmayı daha da büyütüyor. Leyla’nın cinayet teşebbüslerini ve Hüma’nın kuyuya atıldığını anlatması, Mirza’yı gözyaşlarına boğuyor. Duyduklarını kabullenemeyen Mirza’nın “Benim ailem bu kadar kötülük etmiş olamaz!” sözlerine Leyla, “Senin ailen senin sandığından çok daha kötü!” yanıtını veriyor. Destan’ın, Leyla hakkında Halep’te çıkarılan yakalama kararından söz ettiği anlara Hüma’nın kulak misafiri olması da tanıtımın dikkat çeken sahneleri arasında yer alıyor. Leyla, konağa gelerek Vuslat Kozaklı’nın karşısına dikilirken Mirza da ailesine duyduğu öfkeyi haykırıyor: “Sırtımdaki bıçaklar dışarıdakilerden değil; en sevdiklerimden, canım dediklerimden geldi! Hepiniz defolup gideceksiniz!” Mirza’nın herkesi konaktan kovmasının ardından son söz Leyla’dan geliyor. Vuslat’ın yüzüne söylediği “Senin cehennemin bugün başlıyor, defol!” sözleri, yeni bölümdeki büyük hesaplaşmanın habercisi oluyor.