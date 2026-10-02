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AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatı, eğitim geçmişi ve siyasi kariyeri merak konusu oldu. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğan Bayram'ın yaşı, memleketi ve aile hayatına ilişkin bilgiler araştırılıyor. Peki, Serkan Bayram kimdir, mesleği nedir? Serkan Bayram kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar haberimizde.

SERKAN BAYRAM KİMDİR?

Serkan Bayram, 1 Nisan 1974 tarihinde Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Üçören köyünde dünyaya geldi. Çiftçi bir ailenin çocuğu olan Bayram'ın baba adı Mustafa, anne adı Emine'dir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Bayram, avukatlık yaptı. Siyasi hayatında AK Parti bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Bayram, 26. Dönemde Erzincan, 27. ve 28. Dönemde İstanbul milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. Mevcut dönemde Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanvekili olarak görev yapmaktadır.

Bayram'ın yaşamı ve engelli bireylerin haklarına yönelik çalışmaları, 2022 yılında vizyona giren "Buğday Tanesi" filmine konu oldu. TBMM kayıtlarında da hukuk eğitimi, siyasi görevleri ve komisyon çalışmaları yer alıyor.

SERKAN BAYRAM'IN EŞİ KİM?

Serkan Bayram evlidir ve 2 çocuk babasıdır. Eşinin kim olduğuna ilişkin verilen bilgiler arasında herhangi bir isim veya mesleki bilgi bulunmamaktadır.

SERKAN BAYRAM KAÇ YAŞINDA?

Serkan Bayram, 1 Nisan 1974 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır.

SERKAN BAYRAM NERELİ?

Serkan Bayram, Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Üçören köyünde doğdu. TBMM özgeçmişinde de doğum yeri "Erzincan / Refahiye" olarak belirtilmektedir.

EĞİTİM HAYATI VE HUKUK KARİYERİ

İlkokulu doğduğu köyde tamamlayan Serkan Bayram, eğitimine İstanbul'da devam etti. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1997 yılında hakimlik mülakatlarına katıldı ancak yangında kaybettiği elleri ve yüzündeki yanık izleri nedeniyle elendi.

Bayram, "Türkiye'de Dernek Kurma Özgürlüğü" başlıklı teziyle Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde kamu hukuku alanındaki yüksek lisans eğitimini 2000 yılında tamamladı. Maltepe Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Ticaret Hukuku alanında doktora eğitimine devam etmektedir.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği ve farklı görevler üstlenen Bayram, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Binali Yıldırım'ın özel avukatlığını da yürüttü.

SİYASİ HAYATI VE TBMM GÖREVLERİ

Serkan Bayram, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren İstanbul'daki il ve ilçe teşkilatlarında görev aldı. 2011 genel seçimlerinde İstanbul 1. bölgeden milletvekili adayı oldu. Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde ise Erzincan milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı.

Kasım 2015 genel seçimleri sonucunda 26. Dönem Erzincan Milletvekili seçilen Bayram, bu dönemde TBMM Adalet Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunda görev yaptı. 2016 yılında Darbe Araştırma Komisyonunda da görev aldı.

27. Dönemde İstanbul Milletvekili seçilen Bayram, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunda Kâtip Üye olarak görev yaptı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. TBMM'nin güncel kayıtlarında Bayram, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanvekili olarak yer alıyor.

ENGELLİ BİREYLERİN HAKLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALARI

Milletvekilliği döneminde fiziksel engelli vatandaşların haklarına yönelik çalışmalar yapan Serkan Bayram, hakim ve savcı olmak isteyen engelli vatandaşların önündeki yasal engellerin kaldırılması için de çalıştı.

TBMM tutanaklarında Bayram'ın, engelli vatandaşların hakim ve savcı olabilmesinin önünü açan düzenlemeye ilişkin Meclis çalışmalarında söz aldığı görülüyor.

"BUĞDAY TANESİ" FİLMİ

Serkan Bayram'ın hayatı ve mücadelesi, 2022 yılında "Buğday Tanesi" adlı filme konu oldu. TBMM'nin filmle ilgili haberinde yapımın senaryosunun Volkan Kapkın tarafından kaleme alındığı, yönetmenliğini ise Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği belirtiliyor. Filmde Bayram'ın hayatından ve yaşadığı süreçlerden yararlanıldı.

Serkan Bayram Fransızca biliyor. Verilen bilgilere göre evli ve 2 çocuk babasıdır.