Serhat Öztaşdelen kimdir, hangi takımda, mevki ne? Kaleci Serhat Öztaşdelen kaç yaşında, nereli?

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A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa maçları için açıklanan aday kadrosunda Kocaeli spor'un genç kalecisi Serhat Öztaşdelen de yer aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın tercihleriyle ilk kez A Millî Takım aday kadrosuna davet edilen Öztaşdelen'in futbol kariyeri, yaşı ve daha önce forma giydiği takımlar merak edilmeye başlandı. Peki, Serhat Öztaşdelen kimdir, hangi takımda, mevki ne? Serhat Öztaşdelen kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

SERHAT ÖZTAŞDELEN KİMDİR?

Serhat Öztaşdelen, 9 Aralık 2004 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. Futbola Altınordu altyapısında başlayan genç kaleci, burada yetişerek profesyonel kariyerine adım attı. 2025 yılında Kocaeli spor'a transfer olan Öztaşdelen, kariyerini yeşil-siyahlı ekipte sürdürüyor.

1,88 metre boyundaki kaleci, ceza sahasındaki hakimiyeti ve maç performansıyla Kocaeli spor'da forma şansı buldu. 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de 10 karşılaşmada görev alan Öztaşdelen, bu maçlarda 9 gol yedi ve 4 mücadeleyi gol yemeden tamamladı.

SERHAT ÖZTAŞDELEN KAÇ YAŞINDA?

9 Aralık 2004 doğumlu olan Serhat Öztaşdelen, 6 Kasım 2026 itibarıyla 21 yaşında. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen genç futbolcu, kaleci pozisyonunda görev yapıyor.

SERHAT ÖZTAŞDELEN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Serhat Öztaşdelen, 2026-2027 sezonunda Kocaeli spor forması giyiyor. Altınordu altyapısında yetişen kaleci, 2025 yazında İzmir temsilcisinden Kocaeli spor'a transfer oldu. Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında da kulübü Kocaeli spor olarak yer alıyor.

SERHAT ÖZTAŞDELEN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbol kariyerine Altınordu altyapısında başlayan Serhat Öztaşdelen, profesyonel futbol hayatında Altınordu ve Kocaeli spor formalarını giydi.

Altınordu: Altyapı eğitimini aldığı kulüpte profesyonel kariyerine başladı. 2025 yılına kadar İzmir ekibinin kadrosunda yer aldı.

Kocaeli spor : 2025 yılında transfer olduğu Kocaeli spor'da Süper Lig'de forma giymeye başladı.

Öztaşdelen'in kulüp kariyerindeki bu iki durak, TFF'nin lisans kayıtlarında da görülüyor.

SERHAT ÖZTAŞDELEN DAHA ÖNCE MİLLİ TAKIM'DA OYNADI MI?

Serhat Öztaşdelen, A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmadan önce alt yaş kategorilerinde Türkiye'yi temsil etti. Genç kaleci, Ümit Millî Takım'da da forma giydi. 6 Ekim 2026'da Macaristan ile oynanan 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri karşılaşmasında kaleyi korudu.

Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı aday kadroya davet edilmesiyle Öztaşdelen, A Milli Takım seviyesinde de görev alma fırsatı yakaladı.

SERHAT ÖZTAŞDELEN NEDEN MİLLİ TAKIM KADROSUNDA!

Serhat Öztaşdelen'in A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmesinde Kocaeli spor'daki performansı etkili oldu. A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın genç kaleciyle bizzat görüştüğü ve onu kadroya çağırmayı planladığı, aday kadro açıklanmadan önce spor basınında yer almıştı.

Kocaelispor'da bu sezon 10 Süper Lig maçında görev alan Öztaşdelen, 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Genç kalecinin performansı, A Milli Takım kadrosuna davet edilmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi.

SERHAT ÖZTAŞDELEN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Serhat Öztaşdelen kaleci pozisyonunda görev yapıyor. 1,88 metre boyundaki futbolcu, Kocaelispor'da bu mevkide forma giyiyor.