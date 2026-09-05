Serhat Mustafa Kılıç kimdir? Oynadığı diziler ve filmler nelerdir?

Serhat Mustafa Kılıç kimdir? Uzun yıllardır sahne ve ekranda görev alan sanatçının kariyer basamakları merak ediliyor. Tiyatro, sinema ve dizi dünyasında yer alan isim hakkında araştırılanlar haberimizde.

SERHAT MUSTAFA KILIÇ KİMDİR?

Serhat Mustafa Kılıç, 8 Temmuz 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan sanatçı, 1994 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü burslu olarak kazandı ve 1998 yılında onur öğrencisi olarak mezun oldu. İlk profesyonel sahne deneyimini aynı yıl, Rutkay Aziz'in yönetiminde sahnelenen ve Ariel Dorfman'ın kaleme aldığı "Widows" adlı oyunla Ankara Sanat Tiyatrosu'nda yaşadı. Ardından 1999 ile 2000 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu bünyesinde görev aldı, aynı dönemde Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk dersleri verdi ve "Barış Adası" adlı oyunu yönetti.

2002 yılında zorunlu hizmetini tamamlamak amacıyla Erzurum Devlet Tiyatrosu'na atanan sanatçı, 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı ve Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı. 2008 yılında devlet tiyatrolarındaki görevinden ayrılarak İstanbul'a yerleşen sanatçı, Tiyatro Dot ve BKM gibi kurumlarda çalışmalarını sürdürdü. 2009-2010 sezonunda İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna katılarak "Generalna proba samoubstiva" adlı oyunda dört farklı karakteri canlandırdı ve bu performansıyla 14. Afife Tiyatro Ödülleri'nde En Başarılı Müzikal ve Komedi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi. 2012 yılında Cats & Dogs (Soho Istanbul) adlı yapım şirketini kuran sanatçı, 2014 yılının Kasım ayında oyunculuk, yazarlık, dans ve şan eğitimi veren Serhat Kılıç Okulu'nu hayata geçirdi.

SERHAT MUSTAFA KILIÇ OYNADIĞI DİZİLER

Diziler

Saksıdaki Ağaç (2000) – Durmuş

Bizim Evin Halleri (2000) – Karl Gurur

Hatırla Sevgili (2006) – Kamil Gündüz

Yol Arkadaşım (2008–2009) – İlker Elmastaş

Benim Annem Bir Melek (2009) – İbadullah

Ezel (2010–2011) – Selim Uğurlu

Seksenler (2012–2016) – Ergun Plak

(2012–2016) – Ergun Plak Çember (2017) – Komiser Adem

Söz (2017–2019) – Çolak

Öğretmen (2020) – Taner Aslan

Şeref Bey (2021) – Nejat

Maraşlı (2021) – Necati Türel

Kuruluş: Osman (2021–2022) – Mihail Koses

Tetikçinin Oğlu (2023) – Esat Uncular

Kirli Sepeti (2023) – Feyyaz

Kardelenler (2025) – Raci Korkmaz

Filmler