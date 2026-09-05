Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. İstanbul'da oynanan mücadelede rakibine set vermeyen son Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları, kupayı bir kez daha kazanmak için finalde Polonya-İtalya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı. Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluk maçına yükseldi.
İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılar, baştan sona üstün bir performans ortaya koydu.
İLK İKİ SETİ RAHAT KAZANDIK
Karşılaşmaya etkili başlayan Filenin Sultanları, ilk seti 25-20 kazanarak Sırbistan karşısında 1-0 öne geçti. İkinci sette de kontrolü bırakmayan Türkiye, rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Ay-yıldızlılar bu seti 25-19 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.
SIRBİSTAN'A SET VERMEDEN FİNALE
Üçüncü sette de üstünlüğünü sürdüren Filenin Sultanları, seti 25-20 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla son Avrupa şampiyonu Türkiye, Sırbistan'a set vermeden finale yükseldi ve kupayı bir kez daha kazanma yolunda son engeline geldi.
SET SONUÇLARI
Türkiye 3-0 Sırbistan
- 1. Set: 25-20
- 2. Set: 25-19
- 3. Set: 25-20
FİLENİN SULTANLARI FİNALE NASIL GELDİ?
Türkiye, İstanbul'da oynadığı A Grubu'ndaki 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken 1'inden mağlubiyetle ayrıldı. Son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 geçerek yarı finale yükseldi. Sırbistan engelini de kayıpsız geçen ay-yıldızlılar, böylece Avrupa Şampiyonası'nda final biletini aldı.
FİNAL 6 EYLÜL'DE İSTANBUL'DA
2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın diğer yarı finalinde Polonya ile İtalya saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, 6 Eylül Pazar günü İstanbul'da oynanacak finalde Polonya-İtalya karşılaşmasının galibiyle Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek.