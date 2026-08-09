Serhat Elvan'a kim saldırdı, Serhat Elvan'a neden saldırdılar, Serhat Elvan sağlık durumu ne?

Gündeme gelen saldırı haberinin ardından Serhat Elvan hakkında araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar, saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğini, olayın neden yaşandığını ve Serhat Elvan'ın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, Serhat Elvan'a kim saldırdı, neden saldırdılar ve sağlık durumu ne? İşte olayla ilgili merak edilenler ve son gelişmeler...

SERHAT ELVAN'A KİM SALDIRDI? SERHAT ELVAN'A NEDEN SALDIRDILAR, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen yağlı güreş organizasyonuna katılmak üzere yola çıkan başpehlivan Serhat Elvan, bir akaryakıt istasyonunda eski pehlivan Şaban Y. ve yeğenleri Ö.Y. ile E.Y.'nin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından Elvan şikayetçi olurken, saldırının sosyal medya paylaşımı nedeniyle çıktığı belirtildi. Olay sonrası “Serhat Elvan'a kim saldırdı, neden saldırdılar?” soruları gündeme geldi.

SERHAT ELVAN'A KİM SALDIRDI?

Edinilen bilgilere göre Serhat Elvan'a yönelik saldırıya eski pehlivan Şaban Y. ile yeğenleri Ö.Y. ve E.Y. karıştı. Elvan'ın Vezirköprü'deki güreş organizasyonuna gitmek üzere mola verdiği akaryakıt istasyonunda yaşanan tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktı. Olay anları ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

SERHAT ELVAN'A NEDEN SALDIRDILAR?

Başpehlivan Serhat Elvan'ın anlatımına göre olayın nedeni, yaklaşık 15-20 gün önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımı oldu. Elvan, eski pehlivan Şaban Y.'nin paylaşım nedeniyle kendisinden özür dilemesini istediğini, kendisinin ise paylaşımında art niyet bulunmadığını söylemesi üzerine tartışmanın büyüdüğünü belirtti.

Elvan, kendisiyle konuşan Şaban Y.'nin ardından iki kişinin daha olay yerine geldiğini ve başına vurulduğunu ifade etti. Başpehlivan, saldırının söz konusu sosyal medya paylaşımından kaynaklandığını söyledi.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Olay, Vezirköprü'de bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 6'ncı etabı olan 20'nci Samsun Vezirköprü Kunduz Güreşleri için yola çıkan Serhat Elvan, mola vermek amacıyla akaryakıt istasyonuna gitti.

İstasyonda tek başına oturan Elvan'ın yanına eski pehlivan Şaban Y. geldi. İddiaya göre ikili arasında sosyal medya paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Daha sonra Ö.Y. ve E.Y.'nin de olaya dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona ererken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SERHAT ELVAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Saldırının ardından hastaneye giden Serhat Elvan, Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde kontrol edildi. Elvan daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek saldırıya ilişkin şikayetçi oldu. Başpehlivan yaşadığı olayın kendisini zor durumda bıraktığını ve başka sporcuların benzer bir durum yaşamamasını istediğini dile getirdi.

SERHAT ELVAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından Serhat Elvan, kendisine saldırdığını belirttiği kişilerden şikayetçi oldu. Elvan, emniyette verdiği ifadesinde saldırının detaylarını anlattı. Şikayet üzerine Şaban Y., Ö.Y. ve E.Y.'nin emniyette ifadelerinin alındığı, ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.

SERHAT ELVAN OLAYI GÜVENLİK KAMERASINDA

Başpehlivan Serhat Elvan'ın saldırıya uğradığı anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerin olayın soruşturulması kapsamında incelenmesi beklenirken, yaşanan saldırı yağlı güreş camiasında da gündem oldu.