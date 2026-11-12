Sergen Yalçın Mert Müldür'e ne dedi, Sergen Yalçın Mert Müldür olayı nedir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sergen Yalçın, Ekol TV'de yorumculuk yaptığı dönemde Mert Müldür'den "Mert Güldür" diye söz etmişti. Dil sürçmesi olarak aktarılan bu ifade, Yalçın'ın Mert Müldür'ü Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı aday kadroya almamasının ardından yeniden gündeme geldi. Mert Müldür ise kadronun açıklanmasının ardından sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İşte Sergen Yalçın ile Mert Müldür olayına ilişkin merak edilenler.

SERGEN YALÇIN MERT MÜLDÜR'E NE DEDİ?

Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde bir değerlendirmesinde Mert Müldür'ün adını "Mert Güldür" olarak telaffuz etmişti. Bu ifadenin bir dil sürçmesi olduğu aktarıldı. Yalçın'ın milli futbolcu hakkında bunun dışında yaptığı sert bir eleştiri bulunmuyor.

SERGEN YALÇIN MERT MÜLDÜR OLAYI NEDİR?

Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçları için 6 Kasım'da açıkladığı 26 kişilik aday kadroya Mert Müldür'ü dahil etmedi. Yalçın'ın Mert Müldür'ü neden kadroya almadığına ilişkin özel bir açıklaması olmadı. Kadronun açıklanmasının ardından Yalçın'ın yorumculuk dönemindeki "Mert Güldür" ifadesi sosyal medyada yeniden paylaşıldı ve futbolseverler arasında konuşuldu.

MERT MÜLDÜR'DEN SERGEN YALÇIN'A MESAJ MI?

Mert Müldür, aday kadronun açıklanmasının ardından Instagram hesabından A Milli Takım formasıyla çekilmiş siyah beyaz bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta 18 numaralı formayla tünele doğru yürüyen Mert Müldür, paylaşımına herhangi bir not eklemedi. Paylaşım, sosyal medyada kadroya alınmamasına yönelik bir sitem olarak yorumlandı. Ancak Mert Müldür, paylaşımına ilişkin bir açıklama yapmadı.

MERT MÜLDÜR MİLLİ TAKIMDA NEDEN YOK?

Mert Müldür, Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik kadroda yer almadı. Yalçın'ın kadrosunda savunma oyuncuları olarak Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak ve Zeki Çelik yer aldı. Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu da kadroya çağrılmayan isimler arasında bulundu.

SERGEN YALÇIN NE ZAMAN MİLLİ TAKIM HOCASI OLDU?

Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından ilk aday kadrosunu 6 Kasım'da açıkladı. 26 kişilik kadro, UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım'da İzmir'de oynanacak Belçika ve 15 Kasım'da Bordeaux'da oynanacak Fransa maçları için belirlendi. Kadronun açıklanmasının ardından Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde milli futbolcular hakkında söyledikleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

SERGEN YALÇIN HANGİ FUTBOLCULARI ELEŞTİRDİ?

Sergen Yalçın'ın yorumculuk döneminde eleştirdiği tek isim bu değildi. Yalçın; Kenan Yıldız, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Semih Kılıçsoy, Cengiz Ünder, Oğuzhan Özyakup, Emre Mor, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi birçok milli futbolcu hakkında da dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Kenan Yıldız: "Kenan'da hiçbir yıldız özelliği yok."

Arda Güler: "Sadece 1 gol atmakla olmaz o maçlarda."

Ferdi Kadıoğlu: "Ferdi de Premier Lig için düz bir oyuncu."

Semih Kılıçsoy: "Semih çok büyütüldü, çok büyütüldü. O kadar büyütülecek bir oyuncu değil bir defa."

Cengiz Ünder: "Cengiz Ünder yıldız oyuncu olmayacak."

Oğuzhan Özyakup: "Oğuzhan yıldız değil."

Emre Mor: "Emre çok iyi oyuncu değil."

Hakan Çalhanoğlu: "Hakan'ın savunması o kadar iyi değil."

Orkun Kökçü: "6 numarada sana ihtiyacım yok benim. Bana sorun çözecek oyuncu lazım."

Barış Alper Yılmaz: "Barış Alper Yılmaz, normalin çok gerisinde."

Yunus Akgün: "Yunus Akgün çok formsuz."