Selen Görgüzel ifadesinde ne dedi, Emel Müftüoğlu hakkında ne dedi? Selen Görgüzel serbest bırakıldı mı?

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Selen Görgüzel'in savcılıktaki ifadeleri ve soruşturma detayları gündemde yoğun ilgi görüyor. Görgüzel, ifadesinde hem tatil sürecinde yaşananları hem de suçlamalara dair açıklamalarda bulundu. Peki, Selen Görgüzel ifadesinde ne dedi? Selen Görgüzel, Emel Müftüoğlu hakkında ne dedi? İşte merak edilen tüm detaylar...

SELEN GÖRGÜZEL İFADESİNDE NE DEDİ?

Selen Görgüzel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu'ndaki ifadesinde, Kıbrıs tatili sırasında özel uçakta uyuşturucu kullanmadığını ve kimseyi fuhşa teşvik etmediğini söyledi.

Görgüzel ifadesinde şunları belirtti:

Tatil için özel uçağa bindiğini ve bu tatil için kendisini Emel Müftüoğlu'nun gönderdiğini açıkladı.

Tatilde, soruşturmanın firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu ile Emel Müftüoğlu'nun yüksek miktarlarda kumar oynadığını ve Müftüoğlu'nun kumar için casino çipi aldığını öne sürdü.

Dönüşte bindiği uçağın Ekrem İmamoğlu'na ait özel jet olduğunu sonradan öğrendiğini, bunu bilse kullanmayacağını ifade etti.

Uçaktaki kapalı odaya girmediğini, uyuşturucu ve para ile ilgili sohbetleri hatırlamadığını belirtti.

"Bu uçakta kesinlikle uyuşturucu kullanmadım" diyerek suçlamaları reddetti.

Genç kızların sık sık arka odaya gittiğini görünce onları uyarmış, kim tarafından gönderildiklerini bilmediğini savundu.

SELEN GÖRGÜZEL, EMEL MÜFTÜOĞLU HAKKINDA NE DEDİ?

Selen Görgüzel, savcılıktaki ifadesinde Kıbrıs tatili için kendisini Emel Müftüoğlu'nun gönderdiğini belirtti. Ayrıca Müftüoğlu'nun kumar için firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'ndan casino çipi aldığını ve yüksek miktarlarda kumar oynadığını öne sürdü.

Görgüzel, Müftüoğlu'nun kendisi üzerinden para kazanmış olabileceğini ancak kendisinin bu kişiden para almadığını ifade etti. Bu açıklamalar, soruşturmanın karmaşık boyutunu ortaya koyuyor.

SELEN GÖRGÜZEL NEDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu, Selen Görgüzel'i şu suçlamalarla gözaltına aldı:

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak,

Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak,

Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek.

SELEN GÖRGÜZEL SERBEST BIRAKILDI MI?

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Selen Görgüzel, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliği kararıyla, Görgüzel'in tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerden bazıları tutuklanırken, Selen Görgüzel ve Nilüfer Batur Tokgöz adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979'da İstanbul'da doğdu. Eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 18 yaşında erken bir evlilik yaptı ve bu evlilikten İlknaz isimli bir kızı oldu.

Görgüzel'in ekran hayatı, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Zirvedeki Sesler" programını sunmasıyla başladı. Ardından;

Mahallenin Muhtarları

Avrupa Yakası

Belalı Baldız

Emanet

Deli Dumrul

Oğlum İçin

Tılsım Odası

Pars Narkoterör

Ağlamak Yok

Doktorlar

Kurtlar Vadisi

gibi dizilerde rol aldı. Özellikle "O Hayat Benim" dizisindeki Cevriye karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. 2017 yaz sezonunda ise "Türk Malı" dizisinde ekranlara geldi.