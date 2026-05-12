Selçuklu Belediyesi personel alımı (KADRO DAĞILIMI) Konya Selçuklu Belediyesi personel başvurusu nereden yapılır, başvuru şartları neler?

Konya’da istihdam arayışında olan binlerce vatandaş için önemli bir fırsat Selçuklu Belediyesi’nden geldi. Selçuklu Belediyesi iştiraki olan Selçuklu Kent Hizmetleri A.Ş. tarafından yayımlanan ilana göre farklı birimlerde görevlendirilmek üzere toplam 130 personel alımı yapılacağı açıklandı. İlan; fen işleri, güvenlik, temizlik, teknik hizmetler ve idari kadroları kapsayan geniş bir istihdam alanı sunuyor. Peki, Konya Selçuklu Belediyesi personel başvuru şartları neler, nereden başvurulur? Detaylar...

Ç SELÇUKLU BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI (BAŞVURU ŞARTLARI VE KADRO DAĞILIMI)

Selçuklu Belediyesi personel alımı kapsamında yayımlanan ilan, farklı meslek gruplarını kapsayan geniş bir istihdam planı içermektedir. Başvurular yalnızca online sistem üzerinden kabul edilmekte olup süreç oldukça sınırlı süreyle devam etmektedir.

KADRO DAĞILIMI VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

İlana göre 130 kişilik personel alımı kapsamında öne çıkan kadrolar şu şekildedir:

Özel Güvenlik (Silahlı): 21 kişi

Hizmetli (Gençlik ve Spor): 24 kişi (20 erkek, 4 kadın)

Temizlik Görevlisi: 15 kişi (9 erkek, 6 kadın)

Çay Ocağı Personeli (Garson): 9 kişi

İdari Birim Personeli: 9 kişi

Operatör ve Şoför Kadroları: 15+ kişi

Greyder operatörü

Loder operatörü

Vinç operatörü

Ağır vasıta şoförleri

Büro ve Kültürel Alan Personeli: 11 kişi

Kütüphane

Müze

İşletme birimleri

Teknik Kadrolar

İnşaat Mühendisi

Elektrik-Elektronik Mühendisi

Otomasyon Teknikeri

Kaynakçı

Sıhhi Tesisatçı

Bu kapsamlı alım, belediyenin farklı hizmet alanlarında personel ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir.

KONYA SELÇUKLU BELEDİYESİ PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Selçuklu Belediyesi personel alımında adaylardan hem genel hem de pozisyona özel şartlar talep edilmektedir. Başvuru şartları ilan edilen kadroya göre değişiklik göstermektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Başvuru yapılacak pozisyon için belirlenen yaş kriterlerini sağlamak

İlgili meslek için gerekli sertifika veya belgelere sahip olmak

İkamet şartı (bazı kadrolar için Konya sınırları içinde ikamet)

Kamu haklarından mahrum olmamak

POZİSYONA GÖRE ÖZEL ŞARTLAR

Güvenlik görevlisi adayları için geçerli silahlı güvenlik kimlik kartı

Operatör ve şoförler için ilgili ehliyet sınıfları ve operatör belgeleri

Teknik kadrolar için mesleki yeterlilik ve diploma şartı

Hizmetli ve temizlik personeli için fiziki uygunluk ve deneyim tercih sebebi

Adayların tüm detaylı şartlara İŞKUR üzerinden yayımlanan “Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanları” bölümünden ulaşabileceği belirtilmiştir.

SELÇUKLU BELEDİYESİ PERSONEL BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Selçuklu Belediyesi personel başvuruları yalnızca dijital ortam üzerinden gerçekleştirilmektedir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

Başvurular resmi internet sitesi üzerinden alınmaktadır

Adaylar Selçuklu Belediyesi resmi web adresi olan www.selcuklu.bel.tr üzerinden sisteme giriş yapmalıdır

İlgili ilan formu eksiksiz doldurulmalıdır

Gerekli belgeler sisteme yüklenmelidir

BAŞVURU TAKVİMİ