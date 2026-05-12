Selçuklu Belediyesi personel alımı (KADRO DAĞILIMI) Konya Selçuklu Belediyesi personel başvurusu nereden yapılır, başvuru şartları neler?

Konya’da istihdam arayışında olan binlerce vatandaş için önemli bir fırsat Selçuklu Belediyesi’nden geldi. Selçuklu Belediyesi iştiraki olan Selçuklu Kent Hizmetleri A.Ş. tarafından yayımlanan ilana göre farklı birimlerde görevlendirilmek üzere toplam 130 personel alımı yapılacağı açıklandı. İlan; fen işleri, güvenlik, temizlik, teknik hizmetler ve idari kadroları kapsayan geniş bir istihdam alanı sunuyor. Peki,  Konya Selçuklu Belediyesi personel başvuru şartları neler, nereden başvurulur? Detaylar...

Ç SELÇUKLU BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI (BAŞVURU ŞARTLARI VE KADRO DAĞILIMI)

Selçuklu Belediyesi personel alımı kapsamında yayımlanan ilan, farklı meslek gruplarını kapsayan geniş bir istihdam planı içermektedir. Başvurular yalnızca online sistem üzerinden kabul edilmekte olup süreç oldukça sınırlı süreyle devam etmektedir.

KADRO DAĞILIMI VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

İlana göre 130 kişilik personel alımı kapsamında öne çıkan kadrolar şu şekildedir:

  • Özel Güvenlik (Silahlı): 21 kişi
  • Hizmetli (Gençlik ve Spor): 24 kişi (20 erkek, 4 kadın)
  • Temizlik Görevlisi: 15 kişi (9 erkek, 6 kadın)
  • Çay Ocağı Personeli (Garson): 9 kişi
  • İdari Birim Personeli: 9 kişi
  • Operatör ve Şoför Kadroları: 15+ kişi
  • Greyder operatörü
  • Loder operatörü
  • Vinç operatörü
  • Ağır vasıta şoförleri
  • Büro ve Kültürel Alan Personeli: 11 kişi
  • Kütüphane
  • Müze
  • İşletme birimleri
  • Teknik Kadrolar
  • İnşaat Mühendisi
  • Elektrik-Elektronik Mühendisi
  • Otomasyon Teknikeri
  • Kaynakçı
  • Sıhhi Tesisatçı

Bu kapsamlı alım, belediyenin farklı hizmet alanlarında personel ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir.

KONYA SELÇUKLU BELEDİYESİ PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Selçuklu Belediyesi personel alımında adaylardan hem genel hem de pozisyona özel şartlar talep edilmektedir. Başvuru şartları ilan edilen kadroya göre değişiklik göstermektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Başvuru yapılacak pozisyon için belirlenen yaş kriterlerini sağlamak
  • İlgili meslek için gerekli sertifika veya belgelere sahip olmak
  • İkamet şartı (bazı kadrolar için Konya sınırları içinde ikamet)
  • Kamu haklarından mahrum olmamak

POZİSYONA GÖRE ÖZEL ŞARTLAR

  • Güvenlik görevlisi adayları için geçerli silahlı güvenlik kimlik kartı
  • Operatör ve şoförler için ilgili ehliyet sınıfları ve operatör belgeleri
  • Teknik kadrolar için mesleki yeterlilik ve diploma şartı
  • Hizmetli ve temizlik personeli için fiziki uygunluk ve deneyim tercih sebebi

Adayların tüm detaylı şartlara İŞKUR üzerinden yayımlanan “Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanları” bölümünden ulaşabileceği belirtilmiştir.

SELÇUKLU BELEDİYESİ PERSONEL BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Selçuklu Belediyesi personel başvuruları yalnızca dijital ortam üzerinden gerçekleştirilmektedir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

  • Başvurular resmi internet sitesi üzerinden alınmaktadır
  • Adaylar Selçuklu Belediyesi resmi web adresi olan www.selcuklu.bel.tr üzerinden sisteme giriş yapmalıdır
  • İlgili ilan formu eksiksiz doldurulmalıdır
  • Gerekli belgeler sisteme yüklenmelidir

BAŞVURU TAKVİMİ

  • Son başvuru tarihi: 12 Mayıs 2026 Salı
  • Son saat: 23:00
  • Başvuruların bu tarihten sonra kabul edilmeyeceği açıkça belirtilmiştir
Dilara Yıldız
