Selçuk Tepeli neden yok, NOW TV'den ayrıldı mı? Selçuk Tepeli NOW TV'den neden ayrıldı?

Now Ana Haber Bülteni'nin deneyimli sunucusu Selçuk Tepeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ekranlara bir süre ara vereceğini duyurdu. Altı sezondur hafta içi her akşam izleyicilerle buluşan Tepeli, yayın maratonuna mola verme kararı aldığını açıklarken, yeni sezonda ana haber bültenini Ozan Gündoğdu'nun sunacağını bildirdi. Tepeli'nin paylaşımının ardından "Selçuk Tepeli neden yok?" ve "Selçuk Tepeli NOW TV'den neden ayrıldı?" soruları gündeme geldi.

SELÇUK TEPELİ NEDEN YOK?

NOW Ana Haber Bülteni'nin sunucusu Selçuk Tepeli, yaptığı resmi açıklamada ekranlara bir süre ara verme kararı aldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında, altı sezondur hafta içi her akşam izleyicilerle buluşmanın kendisi için "tarifsiz bir onur" olduğunu ifade eden Tepeli, yayın maratonuna mola vermek istediğini belirtti.

Deneyimli gazeteci paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Altı sezon boyunca hafta içi her akşam ekranda sizlerle buluşmak, memleketin ve dünyanın gündemini beraber ele almak tarifsiz bir onurdu. Ancak artık bir mola verme kararı aldım. Sizden bir süreliğine müsaade istiyorum."

Açıklamasında çalışma arkadaşlarına ve izleyicilere teşekkür eden Tepeli, haber merkezindeki ekip arkadaşlarına duyduğu minnettarlığı da dile getirdi. Bununla birlikte yeni sezonda görevin Ozan Gündoğdu tarafından devralınacağını kamuoyuyla paylaştı.

Paylaşımında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Bana her zaman destek olan, haberin mutfağındaki değerli yol arkadaşım, Genel Yayın Yönetmenimiz Doğan Şentürk başta olmak üzere tüm NOW Haber ailesine ve elbette beni her akşam evlerine konuk eden sizlere yürekten teşekkür ederim. Yeni sezonda ekranda bayrağı çok sevdiğim, değerli meslektaşım Ozan Gündoğdu devralacak. Ozan'a ve tüm NOW Haber ekibine yeni sezonda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere efendim. Yeni yazılar ve müziklerle buralarda olacağım."

Selçuk Tepeli'nin yaptığı resmi açıklamada, ekranlara ara verme kararının kendi paylaşımıyla duyurulduğu görülürken, açıklamada bunun dışında farklı bir gerekçeye yer verilmedi.

SELÇUK TEPELİ NOW TV'DEN NEDEN AYRILDI?

Selçuk Tepeli'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, NOW Ana Haber'deki görevine ilişkin "bir mola verme kararı aldığını" ifade ettiği görüldü. Paylaşımında altı sezon süren yoğun yayın döneminin ardından bir süre ekranlardan uzak kalacağını belirten Tepeli, yeni sezonda ana haber bülteninin sunumunu Ozan Gündoğdu'nun üstleneceğini açıkladı.

Kamuoyuyla paylaşılan resmi açıklamada, görev değişiminin yeni sezon planlaması kapsamında gerçekleştirildiği belirtilirken, Tepeli'nin paylaşımında ekranlara ara verme kararı dışında farklı bir ayrılık gerekçesi yer almadı.

Deneyimli sunucu, mesajında izleyicilerine veda ederken gelecekte yazıları ve müzik çalışmalarıyla takipçileriyle buluşmaya devam edeceğini de ifade etti.

NOW Ana Haber'in yeni yayın döneminde Ozan Gündoğdu tarafından sunulacağı, Selçuk Tepeli'nin ise yaptığı açıklamada belirttiği üzere bir süre ekranlara ara vereceği kamuoyuna duyuruldu. Bu kapsamda kamuoyuna yansıyan resmi bilgiler, Tepeli'nin kendi açıklamasıyla sınırlı olup bunun dışında kurum tarafından farklı bir gerekçe açıklanmadı.