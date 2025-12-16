Haberler

Selahattin Aydın kimdir, neden gözaltına alındı? GAİN Medya'nın sahibi Selahattin Aydın kaç yaşında, nereli?

Selahattin Aydın kimdir, neden gözaltına alındı? GAİN Medya'nın sahibi Selahattin Aydın kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Anahat Holding bünyesinde bulunan şirketlere yönelik düzenlenen operasyon, kamuoyunun dikkatini GAİN Medya ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aydın üzerine çevirdi. Peki, Selahattin Aydın kimdir? Anahat Holding'in sahibi Selahattin Aydın neden gözaltına alındı? GAİN Medya'nın sahibi Selahattin Aydın kaç yaşında, nereli? Selahattin Aydın'a ve sürece dair tüm merak edilenler haberimizde!

GAİN Medya'nın el değiştirmesi ve Anahat Holding bünyesine katılmasıyla birlikte kamuoyunun odağına yerleşen Selahattin Aydın, hem iş dünyasındaki konumu hem de hakkında başlatılan adli süreç nedeniyle yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, Selahattin Aydın kimdir?Selahattin Aydın neden gözaltına alındı? GAİN Medya'nın sahibi Selahattin Aydın kaç yaşında, nereli? Selahattin Aydın'ın hayatına dair ve gözaltına sürecine dair merak edilen tüm detaylar haberimizde...

GAİN MEDYA'NIN SAHİBİ SELAHATTİN AYDIN KİMDİR?

GAİN Medya'nın sahibi Selahattin Aydın, iş dünyasında özellikle holding yapılanmaları ve çok sektörlü yatırımlarla anılan bir isimdir. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre Anahat Holding A.Ş., 2022 yılında faaliyete başlamış olup holdingin kurucusu olarak Selahattin Aydın görünmektedir. İstanbul / Ataşehir merkezli olan Anahat Holding, farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirketi bünyesinde barındırmaktadır.

Selahattin Aydın'ın eğitim hayatını yurt dışında tamamladığı, New Porty University'den yüksek lisans derecesiyle mezun olduğu bilgisi kamuoyuna yansımıştır. Aydın'ın iş hayatına 1982 yılında başladığı, kariyerinin ilk dönemlerinde ise kamu kurumlarında üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunduğu ifade edilmektedir.

SELAHATTİN AYDIN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, Anahat Holding bünyesinde bulunan şirketlere yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında GAİN Medya başta olmak üzere holding çatısı altındaki bazı şirketlerde işlem yapıldı.

Soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalar şu şekilde açıklandı:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak

Yasa dışı bahis

Suç gelirlerinin aklanması

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, Anahat Holding ve GAİN Medya Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aydın, ortağı Berkin Kaya ve bir kişi daha olmak üzere toplam 3 kişi gözaltına alındı. Operasyon ve gözaltı süreci, adli makamların yürüttüğü soruşturma çerçevesinde gerçekleşti.

Selahattin Aydın kimdir, neden gözaltına alındı? GAİN Medya'nın sahibi Selahattin Aydın kaç yaşında, nereli?

SELAHATTİN AYDIN KAÇ YAŞINDA?

Selahattin Aydın'ın doğum yılına ve yaşına ilişkin herhangi bir resmi bilgi, kamuoyuna açık kaynaklara yansımamıştır. Bu nedenle Selahattin Aydın'ın kaç yaşında olduğuna dair doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

SELAHATTİN AYDIN NERELİ?

Selahattin Aydın'ın doğum yeri veya memleketine ilişkin kamuoyuna açıklanmış, doğrulanmış bir bilgi yer almamaktadır.

GAİN MEDYA NE ZAMAN SATILDI?

Dijital yayın platformu GAİN Medya, 2025 yılı Şubat ayında el değiştirdi. Satın alma işlemi, Anahat Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirildi. Bu satın alma ile birlikte GAİN Medya, resmi olarak Anahat Holding bünyesine katıldı.

21 Şubat 2025 tarihinde tamamlanan satın alma sürecinin ardından platformun sahibi Selahattin Aydın oldu. Aynı zamanda Selahattin Aydın, GAİN Medya'nın Yönetim Kurulu Başkanı görevini de üstlendi. Satın alma sonrası dönemde, GAİN Medya'nın dijital yayıncılık alanındaki stratejisinin yeniden şekillendirildiği ifade edildi. Yönetim yapısı ve kurumsal organizasyonda güncellemeler yapıldığı kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında yer aldı.

