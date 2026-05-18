Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Selahattin Akın Uzun’un adı, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla yürütülen dosyada yer almaktadır. Peki, Selahattin Akın Uzun kimdir? Örgüt elebaşı Selahattin Akın Uzun ne iş yapıyor? Rasim Ozan Kütahyalı ile aynı dosyada! Detaylar...

SELAHATTİN AKIN UZUN KİMDİR?

Soruşturma kapsamında 21 ilde 228 ayrı adrese 14 Mayıs’ta şafak vakti operasyon düzenlendiği, çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilmektedir. Dosya kapsamında toplam 198 şüpheli hakkında işlem yapıldığı ifade edilmektedir.

Operasyon kapsamında 161 şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerinde bulunamayan şüpheliler için yakalama çalışmalarının sürdüğü aktarılmaktadır.

Soruşturma evraklarında Selahattin Akın Uzun’un “örgütün elebaşı olduğu belirtilen isimlerden biri” olarak yer aldığı bilgisi bulunmaktadır.

MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporlarında yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar dolar düzeyinde şüpheli para hareketi tespit edildiği belirtilmektedir.

Bu para hareketlerinin banka hesapları, kripto varlık analizleri ve çeşitli finansal kanallar üzerinden gerçekleştirildiği, örgütün finansal suç organizasyonu niteliğinde değerlendirildiği dosyada yer almaktadır.

SUÇ GELİRLERİNE İLİŞKİN TESPİTLER

Soruşturma kapsamında suç gelirlerinin;

elektronik para kuruluşları

banka hesapları

sanal POS sistemleri

döviz büroları

kuyumcular

paravan şirketler

kripto varlık sistemleri üzerinden aklandığının tespit edildiği belirtilmektedir.

Ayrıca örgütün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kullanarak yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı ve suç gelirlerinin çok katmanlı bir yapı içinde dolaştırıldığı ifade edilmektedir.

KAMU VE BANKA GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN TESPİTLER

Bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirdiğine dair tespitler bulunduğu belirtilmektedir.

Ayrıca bazı emniyet personelinin rüşvet karşılığında yakalama, gözaltı ve arama kararlarıyla ilgili bilgi sağladığı yönünde değerlendirmelerin dosyada yer aldığı aktarılmaktadır.

EL KONULAN MALVARLIKLARI

Soruşturma kapsamında;

3 elektronik para ödeme kuruluşu

3 kuyumcu

1 döviz bürosu

hakkında kayyum ve el koyma tedbiri uygulandığı belirtilmektedir.

Ayrıca:

221 taşınmaz

120 araç

3 tekne

için el koyma işlemlerinin yapıldığı ifade edilmektedir.

RASİM OZAN KÜTAHYALI İLE AYNI DOSYADA!

Soruşturma kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında işlem yapıldığı belirtilmektedir.

14 Mayıs’ta gerçekleştirilen operasyon kapsamında 21 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldığı, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilmektedir.

GÖZALTI SÜRECİ VE ADLİ İŞLEMLER

Soruşturma kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı’nın İstanbul’da gözaltına alındığı, ardından Adana’ya götürüldüğü belirtilmektedir.

Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildiği ve ifadesinde “İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz” dediği aktarılmaktadır.

MALİ HAREKETLİLİK TESPİTLERİ

Dosya kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarına ilişkin;

Hesaplardan yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı

Hesaplara yaklaşık 15,7 milyon lira giriş olduğu

2022–2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para kuruluşundan toplam 35 milyon 201 bin 344 lira giriş olduğu

bilgilerinin yer aldığı belirtilmektedir.

Bu para hareketlerinin örgütün genel yapısı içinde değerlendirildiği ve olağan bireysel para trafiği olarak görülmediği dosyada ifade edilmektedir.

SORUŞTURMANIN GENEL KAPSAMI

Soruşturmanın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarını kapsadığı belirtilmektedir.

Soruşturma kapsamında adli sürecin devam ettiği ve operasyonların sürdüğü ifade edilmektedir.