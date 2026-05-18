Haberler

İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı Haber Videosunu İzle
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail’in Gazze’deki ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz’de yolculuğunu sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süredir Antalya açıklarında bekleyen filo, fırtınanın dinmesinin ardından yeniden harekete geçti. 39 farklı ülkeden gelen yüzlerce gönüllünün yer aldığı filo, bir kez daha İsrail'in hedefi oldu.

  • Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'de İsrail ordusunun tacizine uğradı ve bir tekneyle irtibat kesildi.
  • İsrail devlet televizyonu KAN, Başbakan Netanyahu'nun filoya yönelik operasyon planlarını görüşmek üzere güvenlik toplantısı yapacağını iddia etti.
  • İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye uygulanan deniz ablukasının kırılmasına izin vermeyeceklerini belirterek aktivistlerden rotalarını değiştirmelerini istedi.

    Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz’de İsrail ordusunun tacizine uğradıklarını açıkladı. Filodan yapılan açıklamada, teknelerden biriyle irtibatın kesildiği bildirildi.

    “İKİ SAVAŞ GEMİSİ TEKNELERİN ETRAFINDA GÖRÜLDÜ”

    Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, Akdeniz’de filoya ait teknelerin çevresinde iki savaş gemisinin görüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Akdeniz’deki teknelerin etrafında iki adet savaş gemisi görüldü. İsrail ordusunun taciz ettiği bir teknemizle irtibat koptu” ifadelerine yer verildi.

    İsrail askerlerinin gemiye saldırı anı kamerada... 

    İSRAİL BASININDAN “OPERASYON” İDDİASI

    İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan haberde ise Başbakan Binyamin Netanyahu’nun gün içerisinde güvenlik toplantısı yapacağı öne sürüldü. Haberde, toplantıda Küresel Sumud Filosu’na yönelik operasyon planlarının ele alınacağı iddia edildi. Netanyahu’nun, Gazze’ye yardım ulaştırmayı ve ablukayı kırmayı hedefleyen filoya müdahale edilmesi için orduya yetki vereceği ileri sürüldü. İsrail’in Gazze’ye yönelik deniz ablukasının kırılmasına izin vermeyeceği belirtilirken, filoya yönelik olası müdahalenin “ilerleyen saatlerde” gerçekleşebileceği ifade edildi.

    İSRAİL DIŞİŞLERİ’NDEN AÇIKLAMA

    İsrail Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze’ye uygulanan deniz ablukasının kırılmasına izin vermeyeceği belirtilirken, Küresel Sumud Filosu’na katılan aktivistlerden rotalarını değiştirerek geri dönmeleri istendi.

    DAHA ÖNCE DE MÜDAHALE EDİLMİŞTİ

    Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, daha önce de İsrail ordusunun müdahalesine maruz kalmıştı. 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında uluslararası sularda gerçekleştirildiği belirtilen müdahalede, aktivistleri taşıyan teknelere operasyon düzenlendiği öne sürülmüştü. İsrail ordusunun, Gazze’ye yaklaşık 600 deniz mili uzaklıkta bulunan bölgede 177 aktivisti alıkoyduğu ve kötü muamelede bulunduğu iddia edilmişti.

    Öte yandan İsrail ordusunun Ağustos 2025’te de 44’ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40’tan fazla tekneye müdahale ettiği belirtiliyor.

    Olgun Kızıltepe
    Olgun Kızıltepe
    Haberler.com
    Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

    Günlerdir gözaltında olan Rasim Ozan Kütahyalı için karar verildi
    Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu

    Erdoğan talimatı vermişti! Dev operasyonda onlarca gözaltı var
    Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi

    Araç muayenesinde zorunlu ekipman listesi genişletildi
    İfadesinde 'Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum' diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı

    "Borçlarımı döndürüyordum" diyen ROK'un mal varlığı ortaya çıktı
    Haberler.com
    500

    Yorumlar (1)

    Haber Yorumlarıfatma çetin:

    VİCDAN HAREKETİ SİZİN SONUNUZU GETİRECEK. AEYLEME GEÇME CESARETİNDE BULUNAN TÜM İNSAN KARDEŞLERİMİN YANINDAYIZ. İYİKİ VARLAR

    Yorum Beğen1
    Yorum Beğenme2
    yanıtYanıtla

    Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

    3 kişiyi öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı

    3 kişiyi öldüren zanlının ifadesi! Kavga bakın neden çıkmış
    Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan yumruklu kavgada fenalaşıp, öldü

    Arazi kavgası can aldı: 68 yaşındaki adam hayatını kaybetti
    Kocaelispor'u yenmesi yetmedi; Antalyaspor küme düştü, taraftarlar başkana tepki gösterdi

    Takımı küme düşünce Fener ve Trabzon'a sallayan başkana soğuk duş

    Bilecik'te 250 kişi ile yağmur duası yapıldı

    Şehirde 250 kişiyle yağmur duası! AK Partili vekil de programa katıldı
    TikTok rezaletleri bitmiyor! Canlı yayın sırasında eşini darbetti

    TikTok canlı yayınında skandal! İzleyenler yetkililere çağrı yaptı
    Sen bu hallere düşecek adam mıydın Mbappe? Satış listesine koyuldu

    Korktuğu başına geldi!

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan 'AK Parti'ye geçecek' iddialarına cevap

    AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! Sözleriyle alandakileri coşturdu