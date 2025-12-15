Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay cenaze programı: Gülşah Durbay nerede, ne zaman defnedilecek?

Şehzadeler Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için cenaze programının detayları paylaşıldı. Peki, Gülşah Durbay nerede, ne zaman defnedilecek? Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay cenaze programı haberimizde...

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY CENAZE PROGRAMI

Belediye tarafından yapılan duyuruya göre, Başkan Durbay için 15 Aralık Pazartesi günü saat 11.00'de Şehzadeler Belediyesi önünde resmi bir anma töreni gerçekleştirilecek.

Bu törenin ardından, naaş Hatuniye Camii'ne intikal edecek ve öğle namazının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze namazı kılınacak. Başkan Durbay'ın naaşı ise son yolculuğuna Koldere Mezarlığı'nda uğurlanacak.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, Başkan Durbay'ın yaşamı boyunca sergilediği sorumluluk bilinci, güçlü iradesi ve kararlılığı vurgulandı. Açıklamada, "Başkanımız, görevinden ibaret olmayan bir kamusal miras bırakmıştır" ifadeleri kullanıldı.

GÜLŞAH DURBAY NEREDE, NE ZAMAN DEFNEDİLECEK?

Yaşamını yitiren Gülşah Durbay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde belediye başkanlığı görevini sürdürürken hayata veda etti. Cenaze programına göre, 15 Aralık Pazartesi günü sabah saatlerinde başlayacak törenlerin ardından Hatuniye Camii'ne intikal edilecek ve öğle namazının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplu cenaze namazı kılınacak.

Başkan Durbay'ın naaşı, törenlerin tamamlanmasının ardından Koldere Mezarlığı'nda defnedilecek. Taziyeler ise Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Fatih Sergi Salonu'nda kabul edilecek.

Bu cenaze programı, Şehzadeler Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan resmi duyuruyla kamuoyuna ulaştırıldı. Açıklamada, Başkan Durbay'ın ailesi, yakınları ve Manisa halkına başsağlığı dilekleri iletildi.

ŞEHZADELER BELEDİYESİNDEN DUYURU: BAŞKAN GÜLŞAH DURBAY'I ANMA

Şehzadeler Belediyesi'nin yaptığı açıklamada, Başkan Durbay için yapılacak törenler ve anma programının detaylarına yer verildi. Belediye mesajında, Başkan Durbay'ın yaşam mücadelesini halkına karşı sürdürdüğü sorumluluk bilinci ile görevinden hiçbir zaman taviz vermediği belirtildi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

Başkan Durbay için 15 Aralık Pazartesi günü saat 11.00'de Şehzadeler Belediyesi önünde resmî anma töreni yapılacak.

Törenin ardından naaş Hatuniye Camii'ne intikal edecek.

Öğle namazının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze namazı kılınacak.

Koldere Mezarlığı'nda defnedilecek ve taziyeler Fatih Sergi Salonu'nda alınacak.

Açıklama, Başkan Durbay'ın yaşamı boyunca ve hastalık sürecinde gösterdiği sorumluluk, görev bilinci ve kararlılığın altını çizdi.