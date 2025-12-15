Haberler

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay cenaze programı: Gülşah Durbay nerede, ne zaman defnedilecek?

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay cenaze programı: Gülşah Durbay nerede, ne zaman defnedilecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı sonrası cenaze programı detayları belli oldu. Durbay'ın cenazesi nerede ve ne zaman defnedileceği kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, Gülşah Durbay nerede, ne zaman defnedilecek? Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay cenaze programı haberimizde!

Şehzadeler Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için cenaze programının detayları paylaşıldı. Peki, Gülşah Durbay nerede, ne zaman defnedilecek? Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay cenaze programı haberimizde...

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY CENAZE PROGRAMI

Belediye tarafından yapılan duyuruya göre, Başkan Durbay için 15 Aralık Pazartesi günü saat 11.00'de Şehzadeler Belediyesi önünde resmi bir anma töreni gerçekleştirilecek.

Bu törenin ardından, naaş Hatuniye Camii'ne intikal edecek ve öğle namazının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze namazı kılınacak. Başkan Durbay'ın naaşı ise son yolculuğuna Koldere Mezarlığı'nda uğurlanacak.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, Başkan Durbay'ın yaşamı boyunca sergilediği sorumluluk bilinci, güçlü iradesi ve kararlılığı vurgulandı. Açıklamada, "Başkanımız, görevinden ibaret olmayan bir kamusal miras bırakmıştır" ifadeleri kullanıldı.

GÜLŞAH DURBAY NEREDE, NE ZAMAN DEFNEDİLECEK?

Yaşamını yitiren Gülşah Durbay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde belediye başkanlığı görevini sürdürürken hayata veda etti. Cenaze programına göre, 15 Aralık Pazartesi günü sabah saatlerinde başlayacak törenlerin ardından Hatuniye Camii'ne intikal edilecek ve öğle namazının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplu cenaze namazı kılınacak.

Başkan Durbay'ın naaşı, törenlerin tamamlanmasının ardından Koldere Mezarlığı'nda defnedilecek. Taziyeler ise Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Fatih Sergi Salonu'nda kabul edilecek.

Bu cenaze programı, Şehzadeler Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan resmi duyuruyla kamuoyuna ulaştırıldı. Açıklamada, Başkan Durbay'ın ailesi, yakınları ve Manisa halkına başsağlığı dilekleri iletildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay cenaze programı: Gülşah Durbay nerede, ne zaman defnedilecek?

ŞEHZADELER BELEDİYESİNDEN DUYURU: BAŞKAN GÜLŞAH DURBAY'I ANMA

Şehzadeler Belediyesi'nin yaptığı açıklamada, Başkan Durbay için yapılacak törenler ve anma programının detaylarına yer verildi. Belediye mesajında, Başkan Durbay'ın yaşam mücadelesini halkına karşı sürdürdüğü sorumluluk bilinci ile görevinden hiçbir zaman taviz vermediği belirtildi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

Başkan Durbay için 15 Aralık Pazartesi günü saat 11.00'de Şehzadeler Belediyesi önünde resmî anma töreni yapılacak.

Törenin ardından naaş Hatuniye Camii'ne intikal edecek.

Öğle namazının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze namazı kılınacak.

Koldere Mezarlığı'nda defnedilecek ve taziyeler Fatih Sergi Salonu'nda alınacak.

Açıklama, Başkan Durbay'ın yaşamı boyunca ve hastalık sürecinde gösterdiği sorumluluk, görev bilinci ve kararlılığın altını çizdi.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırganlar baba-oğul çıktı

Plajı kana bulayan saldırıda kan donduran detay! Bakın kim çıktılar
Cezaevi önünde tahliye bekleyen kadının dansı sosyal medyada gündem oldu

Tahliyeyi böyle bekledi: Cezaevi önünde şaşırtan performans
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
Dünyaca ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü yönetmen evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

2025'e böyle veda etti! Kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay
Yatırımcısını mest eden altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var

Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var
Ligin ilk yarısında derbi kazanan tek takım Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe'den lige damga vuran istatistik
Bakanlığa 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Bakan müjdeyi Meclis koridorunda vermişti! Detaylar belli oldu
Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor

Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor
title