Şehmus Hazer kimdir, aslen nereli, basketbolcu Şehmus Hazer kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Basketbolseverlerin yakından takip ettiği isimlerden Şehmus Hazer yeniden gündemde. "Şehmus Hazer kimdir?", "Aslen nereli?", "Kaç yaşında?", "Nereli?" ve "Hangi takımda oynuyor?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Şehmus Hazer'in biyografisi, basketbol kariyeri ve güncel kulüp hayatına dair merak edilen ayrıntılar.

ŞEHMUS HAZER KİMDİR?

Şehmus Hazer, 15 Temmuz 1999 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Basketbola küçük yaşlarda başlayan Hazer, altyapı kariyerinin ardından profesyonel basketbola adım attı. Şutör gard ve oyun kurucu pozisyonlarında görev yapabilen milli basketbolcu, atletik yapısı, topa baskısı ve hızlı hücum performansıyla tanınıyor.

Kısa sürede gösterdiği gelişim sayesinde Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin dikkat çeken oyuncuları arasına giren Hazer, A Milli Erkek Basketbol Takımı'na kadar yükselmeyi başardı.

ŞEHMUS HAZER KAÇ YAŞINDA?

15 Temmuz 1999 doğumlu olan Şehmus Hazer, 2026 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Kariyerinin önemli dönemini yaşayan milli basketbolcu, hem ligde hem de EuroLeague'de üst düzey organizasyonlarda forma giymeye devam ediyor.

ŞEHMUS HAZER NERELİ, ASLEN NERELİ?

Şehmus Hazer, Diyarbakır doğumludur ve aslen de Diyarbakırlıdır. Basketbola Türkiye'de başlayan başarılı oyuncu, genç yaşlardan itibaren gösterdiği performansla milli takım seviyesine kadar yükseldi.

ŞEHMUS HAZER HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Şehmus Hazer, Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague ekiplerinden Fenerbahçe Beko forması giyiyor. Sarı-lacivertli takımın guard rotasyonunda önemli bir role sahip olan milli basketbolcu, savunmadaki agresif oyunu ve enerjisiyle takımına katkı sağlıyor.

Kulüp kariyerinin yanı sıra Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda da forma giyen Hazer, uluslararası organizasyonlarda ay-yıldızlı ekibi temsil etmeyi sürdürüyor.

ŞEHMUS HAZER'İN KARİYERİ

Profesyonel kariyerine Gaziantep Basketbol'da başlayan Şehmus Hazer, burada sergilediği başarılı performansın ardından Fenerbahçe Beko'ya transfer oldu. Sarı-lacivertli ekipte Türkiye Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve EuroLeague gibi organizasyonlarda önemli maçlarda görev aldı.

Savunmadaki sertliği, atletik yapısı ve çok yönlü oyun anlayışıyla dikkat çeken milli basketbolcu, Türk basketbolunun gelecek vadeden guardları arasında gösteriliyor.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Alt yaş milli takımlarında da forma giyen Şehmus Hazer, gösterdiği başarılı performansın ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosuna dahil edildi. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde ay-yıldızlı formayla görev alan başarılı oyuncu, hem savunma hem de hücumdaki katkısıyla milli takımın önemli parçalarından biri olmayı sürdürüyor.