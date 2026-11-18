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Şeflerin Rotası Winter Village etkinliği, 21-22 Kasım 2026 Cumartesi ve Pazar günlerinde 12.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. MasterChef Türkiye'nin ekranlardan tanınan isimlerini bir araya getirecek organizasyonda ziyaretçiler, birbirinden özel lezzetleri tadma ve sevdikleri yarışmacıları yakından görme fırsatı bulacak. Etkinliğe katılacak yarışmacıların isimleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Şeflerin Rotası ne zaman başlıyor, saat kaçta, nerede yapılacak ve hangi MasterChef yarışmacıları katılacak soruları hafta sonu öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Şeflerin Rotası Winter Village etkinliğine ilişkin tüm detaylar.

ŞEFLERİN ROTASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şeflerin Rotası Winter Village etkinliği 21 Kasım 2026 Cumartesi günü başlayacak. İki gün sürecek organizasyon, 22 Kasım 2026 Pazar günü sona erecek.

ŞEFLERİN ROTASI SAAT KAÇTA?

Etkinlik her iki gün de 12.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Gastronomi meraklıları, gün boyunca etkinlik alanında MasterChef'in sevilen isimleriyle bir araya gelebilecek.

ŞEFLERİN ROTASI'NDA HANGİ YARIŞMACILAR VAR?

Şeflerin Rotası Winter Village etkinliğine MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacıları katılacak.

Alican

Araz

Emre

Furkan

Gizem

Metin

Mustafa

Murat Can

Onur

Sergen

Uğur

Zübeyde

ŞEFLERİN ROTASI'NDA DAHA ÖNCE KİMLER YER ALDI?

Şeflerin Rotası etkinliği daha önce Aralık 2025'te Bursa'da düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Merinos Parkı'ndaki BURFAŞ B Kafe'de gerçekleştirilen etkinlikte şef Somer Sivrioğlu ve şef Danilo Zanna'nın yanı sıra MasterChef'in tanınan isimleri yer aldı. Bursa'daki etkinliğe katılan isimler şunlardı:

Somer Sivrioğlu

Danilo Zanna

Mehmet Yalçınkaya

Hasan Biltekin

Sergen Özen

Eren Kaşıkçı

Ayaz Geçer

Alican Sabunsoy

Batuhan Bayır

Barboros Yoloğlu

Semihcan Temiz

Beyza Huri Aydın

Kerem Bilginer

Bursa'daki etkinlikte şefler kendi tabaklarını hazırlayarak ziyaretçilere sundu. Winter Village'daki buluşmada hangi isimlerin yer alacağı ise katılımcı listesinin açıklanmasıyla netleşecek.

ŞEFLERİN ROTASI WINTER VILLAGE'DA NELER OLACAK?

Şeflerin Rotası, yemek kültürünü ve eğlenceyi aynı atmosferde buluşturmayı hedefliyor. Winter Village'ın kış konseptiyle bütünleşecek etkinlikte ziyaretçileri farklı lezzetler ve gastronomi dolu bir deneyim bekliyor. MasterChef hayranları, televizyonda izledikleri yarışmacıları farklı bir ortamda yakından görme fırsatı yakalayacak.

ŞEFLERİN ROTASI KİMLER İÇİN UYGUN?

Etkinlik, gastronomi tutkunlarına, MasterChef izleyicilerine ve hafta sonunu sevdikleriyle farklı bir deneyimle değerlendirmek isteyenlere hitap ediyor. Kış mevsiminin atmosferinde düzenlenecek organizasyon, ailece ziyaret edilebilecek sosyal etkinlikler arasında yer alıyor.

ŞEFLERİN ROTASI BİLET ÜCRETİ NE KADAR?

Şeflerin Rotası Winter Village etkinliğine ilişkin bilet ve giriş ücreti bilgisi henüz paylaşılmadı. Etkinliğe katılmak isteyenlerin organizasyonun resmi duyurularını takip etmesi öneriliyor.