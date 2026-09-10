Sedat Şahin, kamuoyunda “Şahinler” olarak bilinen organize suç yapılanmasının lideri olarak tanınan ve uzun yıllar çeşitli suç soruşturmaları ile davalarda adı geçen isimlerden biridir. Bafra doğumlu olan Şahin'in geçmişi 1980'li yıllara kadar uzanırken, hakkında farklı dönemlerde çok sayıda soruşturma ve dava yürütüldü. Peki, Sedat Şahin kimdir, ne iş yapıyor? Sedat Şahin nereli, kaç yaşında, eşi kim? Detaylar...

SEDAT ŞAHİN KİMDİR?

Sedat Şahin, 1964 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde doğdu. Şahinler olarak bilinen grubun lideri olarak tanındı. Ailesiyle birlikte 17 yaşına kadar Hollanda'da yaşayan Şahin, babası Şehmi Şahin'in ani ölümünün ardından annesi Gülfidan Şahin, kardeşleri ve dayısı Rıfat Kocaman tarafından Türkiye'ye getirildi.

Şahin'in adının kriminal olaylarda 1984 yılına kadar uzandığı belirtilmektedir. Yeraltı dünyasına, Lucky-S gemisinde ele geçirilen uyuşturucunun sahiplerinden olduğu iddia edilen Osman Ayanoğlu'nun koruması olarak girdiği aktarıldı. Ayanoğlu'nun öldürülmesinin ardından Şahin'in kardeşleri ve dayısının çocukları olan Kocaman kardeşlerle birlikte tahsilat faaliyetlerinde bulunduğu öne sürüldü.

Şahin'in adı özellikle 1990'lı yıllarda İstanbul'da meydana gelen çeşitli cinayet ve suç olaylarıyla gündeme geldi.

SEDAT ŞAHİN NE İŞ YAPIYOR?

Sedat Şahin, kamuoyunda herhangi bir meslek faaliyetiyle değil, “Şahinler” olarak bilinen organize suç yapılanmasıyla anıldı. Hakkındaki dava ve soruşturma dosyalarında örgüt kurma ve yönetme, yağma, hürriyeti tahdit ve öldürmeye azmettirme gibi suçlamalar yer aldı. 2013 yılında İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Şahin hakkında üç kez müebbet ve 40 yıl 5 ay hapis cezası verilmişti.

Şahin'in geçmişi boyunca adı farklı suç dosyalarında yer alırken, kendisi de çeşitli dönemlerde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve bazı olaylarla ilgili farklı savunmalar yaptı.

SEDAT ŞAHİN NERELİ?

Sedat Şahin, Samsun'un Bafra ilçesindendir. 1964 yılında Bafra'da dünyaya gelen Şahin, çocukluk ve gençlik yıllarının bir bölümünü ailesiyle Hollanda'da geçirdi. Babası Şehmi Şahin'in ölümünden sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye döndü.

Şahin'in özellikle Samsun ve İstanbul'daki olaylarla bağlantılı olarak adı uzun yıllar kamuoyunda yer aldı.

SEDAT ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

Sedat Şahin, 1964 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 62 yaşındadır.

1990'LI YILLARDA SEDAT ŞAHİN'İN ADI NASIL GÜNDEME GELDİ?

Sedat Şahin'in ismi 1990'ların başında, yakın adamları Cihan Kaplan ve Esabil Karataş'ın öldürülmesinin ardından yaşanan olaylarla daha geniş şekilde duyuldu.

1993 yılında Cihan Kaplan ve Esabil Karataş'ın öldürülmesi sonrasında Şahin'in intikam amacıyla harekete geçtiği öne sürüldü. 6 Ocak 1994'te Hüseyin Temurtaş ve oğlu Çetin Temurtaş'ın Çağlayan'da öldürülmesiyle ilgili olarak Sedat Şahin ve dokuz adamı yakalandı.

Şahin ayrıca 30 Ekim 1991'de Aksaray'daki Duygu Otel'de polis memuru Osman Özer'in öldürülmesiyle ilgili davada da yargılandı. Şahin, olay sırasında polis memurunu kendisinin vurmadığını, otel lobisinde tartıştığı kişilerin ateş ettiğini savundu.

ALMANYA'DA YAKALANMASI VE TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ

1997 yılında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Sedat Şahin hakkında İstanbul Emniyeti tarafından yeniden yakalama çalışması başlatıldı. Bunun üzerine Almanya'ya gitti.

Şahin, 22 Eylül 1998'de Berlin'de, yeni doğum yapan eşi Buket Erener'i ziyaret ettiği sırada sahte İtalyan pasaportuyla yakalandı. Yaklaşık iki yıl Avrupa'da tutuklu kalan Şahin, Türkiye'nin Interpol kararı sonrasında 10 Nisan 2000'de Türkiye'ye getirildi.

11 Nisan 2000'de İstanbul DGM tarafından verilen “cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak” suçundan gıyabi tutukluluk kararı vicahiye çevrildi. Şahin daha sonra Bafra'daki sahtecilik davasından aldığı 3 yıl ve Bursa'daki “adam yaralamaya azmettirmek” suçundan aldığı 6 yıl 12 aylık kesinleşmiş cezalar nedeniyle Niğde Cezaevi'ne gönderildi.

ŞAHİNLER VE SARALLAR ARASINDAKİ GERGİNLİK

Sedat Şahin'in adı ilerleyen yıllarda Saral ailesiyle yaşanan çatışmalarla da gündeme geldi. Polis kayıtlarına göre ilk gerginlik, Saral'ın adamı Mert Altan Sarıyıldız ile Şahin'in yeğeni Zekeriya Kocaman arasında yaşanan silahlı çatışmayla başladı.

Zekeriya Kocaman'ın felç kalmasının ardından taraflar arasındaki gerilimin arttığı aktarıldı. Mert Altan Sarıyıldız'ın daha sonra Roma'da sokak ortasında öldürülmesi ve Hüseyin Saral cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında Sedat Şahin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bu süreçte açılan davada Sedat Şahin hakkında çeşitli suçlardan ağır cezalar istendi. 2013 yılında İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Şahin hakkında Adnan Acar, Murat Polat ve Hüseyin Saral'ın öldürülmesini azmettirmek suçlarından üç kez müebbet hapis cezasına ve ayrıca 40 yıl 5 ay hapis cezasına hükmetti.

Ancak sonraki yargılama süreçlerinde dosyalarla ilgili farklı kararlar verildi. Sarallar ve Şahinler dosyalarında bazı sanıklar hakkında beraat kararları da çıktı.

TAHLİYE SÜREÇLERİ VE CEZAEVİ YILLARI

Sedat Şahin'in cezaevi süreci farklı davalar nedeniyle uzun yıllara yayıldı. 2014 yılında da hakkında yeni bir dava kapsamında tahliye kararı verildi.

2017 yılında Şahinler ve Sarallar gruplarına yönelik davada Sedat Şahin'in tahliyesine karar verildi. Ancak tahliye kararının ardından hakkında başka bir soruşturma kapsamında yeniden gözaltı kararı verildi ve daha sonra “adam öldürmeye azmettirme” suçundan tutuklandı.

Şahin, Temmuz 2021'den itibaren İzmir Buca Cezaevi'nde bulundu. 3 Kasım 2022'de görülen Kamber Ocaklı davasında tahliye kararı çıkmasına rağmen diğer dosyaları nedeniyle cezaevinde kalmaya devam etti.

21 Temmuz 2023'te ise yaklaşık 8 yıllık cezaevi sürecinin ardından tahliye edildi. Tahliye haberi dönemin basınında da yer aldı.

SEDAT ŞAHİN'İN DEVLET BAHÇELİ ZİYARETİ

Sedat Şahin, 2023'te tahliye edilmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyaret, 23 Temmuz 2023'te kamuoyuna yansıdı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın da ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak Şahin'in Bahçeli'yi ziyaret ettiğini duyurdu.

Sedat Şahin'in adı, 1980'li yıllardan itibaren uzanan kriminal geçmişi, Şahinler yapılanması, farklı cinayet soruşturmaları ve uzun yıllara yayılan yargı süreçleri nedeniyle Türkiye'nin organize suç gündeminde yer alan isimlerden biri oldu.