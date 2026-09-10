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Mezar başında öldürülen Gamze'nin ses kaydı ortaya çıktı! "Beni öldürmeye çalışıyor"

Mezar başında öldürülen Gamze'nin ses kaydı ortaya çıktı! 'Beni öldürmeye çalışıyor'
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Aksaray’da, bayram günü annelerinin mezarı başında dua okurken boşanma aşamasındaki eşi Habip Emre Yıldırım tarafından öldürülen 35 yaşındaki Gamze Yıldırım'ın ablasına gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı. Genç kadın, ablasına gönderdiği ses kaydında, "Bir şey olursa, bu videoyu polise ulaştır. Bu evden benim girdiğimi çıktığımı takip ediyor. Beni öldürmeye çalışıyor" dediği ortaya çıktı.

  • Aksaray'da 20 Mart'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü, boşanma aşamasındaki eşi Habip Emre Yıldırım (38), annelerinin mezarı başında dua eden 3 çocuk annesi Gamze Yıldırım'ı (35) av tüfeğiyle öldürdü, ablası Beyaz Çakmak'ı yaraladı.
  • Gamze Yıldırım'ın 7 Şubat'ta ablasına gönderdiği ses kaydında, eşinin kendisini takip ettirdiğini ve öldürmeye çalıştığını söylediği, kaydın savcılığa delil sunulduğu ortaya çıktı.
  • Habip Emre Yıldırım'ın 2024'te Gamze Yıldırım'ı bir odaya kapatıp benzin dökerek yakmaya çalıştığı, amcasının eşi tarafından engellendiği iddiası savcılığa ek delil olarak sunuldu.

Aksaray'da, bayram günü annelerinin mezarı başında dua okurken boşanma aşamasındaki eşi Habip Emre Yıldırım'ın (38) av tüfeğiyle öldürdüğü Gamze Yıldırım'ın (35), ablasına gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı. Yıldırım'ın, eşinin karşı binasında oturan bir kadına para karşılığı kendisinin görüntülerini çektirdiğini öne sürerek, "Bir şey olursa, bu videoyu polise ulaştır. Bu evden benim girdiğimi çıktığımı takip ediyor. Beni öldürmeye çalışıyor" dediği kayıtlar, savcılığa delil olarak sunuldu.

MEZAR BAŞINDA DUA EDERKEN KATLEDİLDİ

Olay, 20 Mart'ta saat 13.00 sıralarında, Ortaköy ilçesi Oğuzlar köyünde meydana geldi. 3 çocuk annesi Gamze Yıldırım ile ablası Beyaz Çakmak, Ramazan Bayramı'nın birinci günü gittikleri mezarlıkta anneleri Elif ile babaları Bünyamin Özsevgiç'in mezarlarını ziyaret edip dua okumaya başladı. Bu sırada Gamze Yıldırım'ın boşanma aşamasındaki eşi Habip Emre Yıldırım geldi. Yıldırım, av tüfeğiyle eşi ve baldızına ateş edip kaçtı. Saçmaların isabet ettiği Gamze Yıldırım başından, ablası ise karnından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, Gamze Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Beyaz Çakmak ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından suç aleti tüfekle yakalanan Habip Emre Yıldırım, tutuklandı. Yaralanan Beyaz Çakmak ise 45 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu.

SALDIRIDAN ÖNCE ABLASINA SES KAYDI GÖNDERMİŞ

Gamze Yıldırım'ın 7 Şubat günü, evlerinin karşısındaki binanın görüntüsünü çekip, eşinin kendisini takip ettirdiği ve öldüreceği yönünde ses kaydını ablasına gönderdiği ortaya çıktı. Soruşturma savcısına delil olarak sunulan ses kaydında Yıldırım'ın, "Bir şey olursa bacım, bu videoyu polise ulaştır. Bu evden benim girdiğimi çıktığımı takip ediyor. Beni öldürmeye çalışıyor" dediği belirlendi.

BENZİN DÖKÜP YAKMAYA ÇALIŞMIŞ

Öte yandan Habip Emre Yıldırım'ın, 2024 yılında Gamze Yıldırım'ı evde bir odaya kapatıp, başını pencereden dışarı çıkararak, benzin döküp yakmaya çalıştığı ve Habip Emre'nin amcasının eşi tarafından engellendiği öne sürüldü. Yaşanan olayı öğrenen Yıldırım'ın ailesinin ise avukat aracılığıyla bu olayı da savcılığa ek delil olarak sunduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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