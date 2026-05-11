Seda Selek neden yok, Seda Selek Halk TV'den ayrıldı mı, Seda Selek nerede, Seda Selek hangi kanalda?

Halk TV’de yaşanan sunucu değişiklikleri arasında Seda Selek’in durumu da merak konusu oldu. “Seda Selek Halk TV’den ayrıldı mı ve şimdi hangi kanalda?” sorularına yanıt aranırken, Selek’in ayrılık sürecine ilişkin açıklamaları ve programdaki vedası izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Kanalda yaşanan değişimlerin ardından gözler Seda Selek’in yeni kariyer planına çevrildi.

HALK TV’DE SUNUCU AYRILIKLARI GÜNDEMDE: PEŞ PEŞE VEDALAR

Halk TV’de son günlerde yaşanan sunucu ayrılıkları medya gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. “Halk TV’den kimler neden ayrıldı, Halk TV’den ayrılan sunucular kimler?” sorusu izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, kanalın ekran yüzlerinde dikkat çeken bir değişim süreci yaşanıyor. Peş peşe gelen istifa ve ayrılık haberleri, yayın kadrosunda önemli bir dönüşüm yaşandığını gösteriyor.

REMZİYE DEMİRKOL HALK TV’YE VEDA ETTİ

Halk TV’de görev yapan Remziye Demirkol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kanaldan ayrıldığını duyurdu. Demirkol, sabah saatlerinde istifasını verdiğini belirterek duygusal bir veda mesajı paylaştı. “Pazartesi günü görüşürüz demiştim ama bu sözü tutamayacağım” ifadeleriyle izleyicilere seslenen Demirkol, çalışma arkadaşlarına ve seyircilere teşekkür ederek ayrılık kararını açıkladı.

SOREL DAĞISTANLI VE SEDA SELEK AYRILIK SÜRECİ

Ayrılık sürecinde dikkat çeken isimlerden biri Sorel Dağıstanlı oldu. Daha önce Seda Selek’in Halk TV’den ayrıldığını açıklamasıyla başlayan süreçte Dağıstanlı, sosyal medya paylaşımı nedeniyle kanaldan ayrıldığını duyurdu. Seda Selek ise sunduğu programın sonunda yaptığı açıklamada ayrılık kararını “haklı gerekçelere” dayandırdığını ifade etmişti.

HALK TV’DE TARTIŞMALAR VE MAHİROĞLU AÇIKLAMASI

Ayrılıkların ardından Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun açıklamaları da gündem yarattı. Mahiroğlu, kendisine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak farklı açıklamalarda bulundu. Bu sözler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Sorel Dağıstanlı ise Mahiroğlu’na yanıt vererek iddiaları kabul etmedi ve süreçte yaşananlara farklı bir perspektif sundu.

BUKET GÜLER OZAN VE GÖZDE ŞEKER DE KANALDAN AYRILDI

Halk TV’deki ayrılık dalgası Buket Güler Ozan ve Gözde Şeker ile devam etti. Buket Güler Ozan kanaldan ayrıldığını açıklarken, Gözde Şeker ise ana haber bülteninde yaptığı duyuruyla son yayın tarihini paylaştı. Böylece kanalın ekran kadrosunda kısa sürede dikkat çekici bir değişim yaşandı.

HALK TV’DEN AYRILAN SUNUCULAR

Son gelişmelerle birlikte Halk TV’den ayrılan sunucular şu şekilde sıralandı: Remziye Demirkol, Sorel Dağıstanlı, Seda Selek, Buket Güler Ozan ve Gözde Şeker. Bu ayrılıklar, kanalın yayın kadrosunda önemli bir değişim sürecini beraberinde getirdi.