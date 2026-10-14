Şarkıcı Alpay öldü mü? SON DAKİKA! Alpay neden öldü? Alpay Nazikioğlu kimdir, kaç yaşındaydı?

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''Eylül’de Gel”, “Fabrika Kızı” ve “Kara Tren” gibi şarkılarıyla tanınan şarkıcı ve besteci Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Türk müziğinde iz bırakan eserleriyle tanınan sanatçının vefatının ardından ölüm nedeni, hayatı, yaşı, memleketi ve müzik kariyeri merak konusu oldu. Peki, Şarkıcı Alpay neden öldü? Alpay Nazikioğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizde.

ŞARKICI ALPAY NEDEN ÖLDÜ?

“Eylül’de Gel”, “Fabrika Kızı” ve “Kara Tren” şarkılarıyla tanınan şarkıcı ve besteci Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Alpay Nazikioğlu'nun hangi nedenle hayatını kaybettiğine ilişkin resmî bir bilgi bulunmuyor.

ALPAY NAZİKİOĞLU KİMDİR?

Ahmet Alpay Nazikioğlu, 17 Temmuz 1935'te Ankara'da dünyaya gelen Türk şarkıcı ve bestecidir. Müzik kariyerine 1960'lı yıllarda başlayan Alpay, romantik folk ve rock tarzındaki çalışmalarıyla tanındı. Yabancı şarkıların Türkçe uyarlamalarını da seslendiren sanatçı, kendi müzik grubunu 1964 yılında kurdu.

Ankara'da ilk ve orta öğrenimini tamamlayan Alpay, Ankara Atatürk Lisesi'nde eğitim gördü. Lise yıllarında futbola ilgi duyan sanatçı, Ankara Demirspor'da forma giydi. Ardından Gençlerbirliği'nde profesyonel futbol oynadı ve Genç Milli Futbol Takımı'na seçildi.

Ankara Hukuk Fakültesi'ndeki öğrenimini tamamladıktan sonra müzik çalışmalarına yönelen Alpay, yıllar içinde çok sayıda albüme imza attı. “Eylül’de Gel”, “Fabrika Kızı” ve “Kara Tren” gibi eserleriyle tanınan sanatçı, besteci kimliğiyle de müzik kariyerini sürdürdü.

ALPAY NAZİKİOĞLU KAÇ YAŞINDAYDI?

17 Temmuz 1935 doğumlu Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti.

ALPAY NAZİKİOĞLU NERELİ?

Alpay Nazikioğlu, Ankara'da dünyaya geldi. 17 Temmuz 1935'te Ankara'da doğan sanatçı, ilkokul ve ortaokul eğitimini de burada tamamladı. Ankara Atatürk Lisesi'nde öğrenim gören Alpay, gençlik yıllarında futbol oynadıktan sonra müzik kariyerine yöneldi.

ALPAY NAZİKİOĞLU ŞARKILARI

Alpay Nazikioğlu, müzik kariyeri boyunca farklı tarzlarda eserler seslendirdi. Romantik folk ve rock türlerinde çalışmalar yapan sanatçı, Fransız chanson ve İtalyan Napoliten müziğinden bazı eserleri Türkçeye uyarlayarak yorumladı. “Eylül’de Gel”, “Fabrika Kızı” ve “Kara Tren”, sanatçının tanınan şarkıları arasında yer aldı.

Alpay, müzik çalışmalarının yanı sıra Attilâ İlhan'ın bazı şiirlerini de yorumladı. Gezi Parkı olayları sırasında Ankara'da başından vurularak öldürülen Ethem Sarısülük için “Ethem'in Sessiz Çığlığı” adlı şarkıyı yaptı.

Sanatçının yayımlanan albümleri arasında Girl in My Town (1964), Kirpiklerini Ok Ok Eyle (1965), Cennet Yolu (1968), Asla Bir Daha Sevemem (1969), 7 Dilde Alpay (1973), Güven Parkı (1975), Aşk (1978), Gitme (1990), Senin İçin (1991), Anılarla Alpay (1993), Bu Kaçıncı Sevda (1994), Ve Alpay 1996 (1996), Muhabbet Kuşları (1997), Tango&Latin (2001), Sessiz Kalma (2004) ve Aşka Dair (2012) bulunuyor.