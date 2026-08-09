Sarıyer Muğlaspor maçı hangi kanalda, Sarıyer Muğlaspor maçı nereden CANLI izlenir?

Sarıyer Muğlaspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Sarıyer Muğlaspor maçı nereden canlı izlenir? sorularının yanıtı belli oldu. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın bilgilerini ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor.

SARIYER MUĞLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? SARIYER MUĞLASPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Trendyol 1. Lig'de futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri olan Sarıyer-Muğlaspor maçı için geri sayım başladı. Sarıyer ile Muğlaspor, lig mücadelesinde karşı karşıya gelirken, mücadeleyi canlı olarak takip etmek isteyen taraftarlar Sarıyer Muğlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden canlı izlenir? sorularına yanıt arıyor. İşte Sarıyer-Muğlaspor maçının yayın bilgileri, tarihi, saati ve oynanacağı stadyuma ilişkin detaylar...

SARIYER MUĞLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sarıyer ile Muğlaspor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Mücadele Bein Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı televizyon ekranlarından izlemek isteyen izleyiciler, yayın saatinde ilgili kanallar üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek.

SARIYER MUĞLASPOR MAÇI BEIN SPORTS 2'DE NASIL İZLENİR?

Sarıyer-Muğlaspor maçını Bein Sports 2 üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, kanalın yayın platformlarındaki frekans ve kanal bilgilerini kullanabilecek. Bein Sports 2, Digiturk 78. kanal üzerinden izlenebiliyor. Kanalın yayınları Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak sunuluyor.

SARIYER MUĞLASPOR MAÇI TRT SPOR'DA NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı şifresiz olarak izlemek isteyen futbolseverler için bir diğer yayın seçeneği ise TRT Spor olacak. TRT Spor; Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70. kanallardan izlenebiliyor. TRT Spor yayınları Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz şekilde takip edilebiliyor.

SARIYER MUĞLASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Sarıyer-Muğlaspor karşılaşmasının tarihi de futbolseverler tarafından araştırılıyor. Verilen bilgilere göre mücadele 09 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. İki takım, Trendyol 1. Lig mücadelesinde sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek.

SARIYER MUĞLASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sarıyer ile Muğlaspor'u karşı karşıya getirecek mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarların maç saatinde Bein Sports 2 veya TRT Spor ekranlarında olması gerekiyor.

SARIYER MUĞLASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sarıyer-Muğlaspor maçı İstanbul'da bulunan Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada Sarıyer ile Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'de önemli bir mücadeleye çıkacak. Futbolseverler mücadeleyi stadyumdan takip edebileceği gibi yayıncı kanallar üzerinden de canlı olarak izleyebilecek.

SARIYER MUĞLASPOR MAÇI CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Sarıyer-Muğlaspor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayın seçenekleri Bein Sports 2 ve TRT Spor olarak öne çıkıyor. Karşılaşma 09 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen izleyiciler, yayın saatinde Bein Sports 2 veya TRT Spor üzerinden maçı canlı izleyebilir.