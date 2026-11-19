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Antalya Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, Ak Parti'ye katılan belediye başkanları arasında yer almasının ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende AK Parti saflarına geçen Caran'ın hayatı, eğitim geçmişi ve siyasi kariyeri merak konusu oldu. Peki, Saniye Caran kimdir? Ak Parti’ye geçen Saniye Caran kaç yaşında, nereli, eşi kim? İşte merak edilen bilgiler.

SANİYE CARAN KİMDİR?

Saniye Caran, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde belediye başkanlığı yapan siyasetçidir. 1995 yılında Korkuteli'nde dünyaya gelen Caran, ilk, orta ve lise eğitimini aynı ilçede tamamladı. Üniversite eğitimini Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünde aldı.

Üniversite eğitimi sırasında stajlarını Pamukkale Üniversitesinin basın-yayın biriminde ve Antalya Hürriyet gazetesinde gerçekleştirdi. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne geçiş yapan Caran, eğitim hayatını burada sürdürmektedir.

Saniye Caran, Antalya Korkuteli Belediye Başkanı olarak görev yaparken AK Parti'ye katılan isimler arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda düzenlenen katılım töreniyle AK Parti saflarına geçti.

SANİYE CARAN KAÇ YAŞINDA?

1995 doğumlu olan Saniye Caran, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Caran, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde dünyaya gelmiştir.

SANİYE CARAN NERELİ?

Saniye Caran, Antalya'nın Korkuteli ilçesi doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini de Korkuteli'nde tamamlayan Caran, üniversite eğitimi için Denizli'de bulunan Pamukkale Üniversitesine gitti.

SANİYE CARAN NE MEZUNU?

Saniye Caran, Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden mezun oldu. Üniversite döneminde Pamukkale Üniversitesinin basın-yayın biriminde ve Antalya Hürriyet gazetesinde staj yaptı.

Caran, daha sonra Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne geçiş yaptı. Paylaşılan bilgilere göre bu bölümdeki eğitimine devam etmektedir.

SANİYE CARAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Saniye Caran evlidir ve iki çocuk annesidir. Ancak eşinin kim olduğuna ilişkin paylaşılan bilgilerde isim veya meslek ayrıntısı bulunmamaktadır.

AK PARTİ'YE KATILAN 9 BELEDİYE BAŞKANI KİMLER?

AK Parti'ye katılım töreninde farklı şehir ve ilçelerden 9 belediye başkanı yer aldı. Açıklanan listeye göre AK Parti'ye katılan isimler şöyle:

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer (Yeni Parti)

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir (CHP)

Antalya Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran (CHP)

Antalya Demre Belediye Başkanı Fahri Duran (CHP)

İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu (CHP)

Adana Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok (CHP)

Giresun Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara (İYİ Parti)

Edirne Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç

Uşak Karahallı Belediye Başkanı Ramazan Karakaya