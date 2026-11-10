Sandro Schärer kimdir? Sandro Schärer hangi maçları yönetti?

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Türkiye ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçında düdük İsviçreli Sandro Schärer'de. Karşılaşma 12 Kasım 2026 perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Schärer'in yönettiği Türk takımı maçlarından biri Fenerbahçe taraftarının pek hatırlamak istemeyeceği bir geceydi: Nisan 2024'teki Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-2 yenilmişti.

SANDRO SCHÄRER TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇINI NE ZAMAN YÖNETECEK?

Sandro Schärer, Türkiye-Belçika maçını 12 Kasım 2026 perşembe akşamı yönetecek. UEFA Uluslar Ligi'ndeki maç saat 20.00'de başlayacak. Görevlendirme 10 Kasım'da duyuruldu.

SANDRO SCHÄRER KİMDİR?

Sandro Schärer, İsviçre Futbol Federasyonu'na bağlı FIFA kokartlı bir futbol hakemi. İsviçre Süper Ligi'ndeki ilk maçına 2013'te çıktı ve Lausanne-Sport ile Thun arasındaki karşılaşmayı yönetti. 2015'te FIFA'nın uluslararası hakem listesine girdi.

2026 Dünya Kupası'na İsviçre'den seçilen hakem oydu.

SANDRO SCHÄRER KAÇ YAŞINDA?

Sandro Schärer 38 yaşında. 6 Haziran 1988'de doğdu.

SANDRO SCHÄRER NERELİ?

Sandro Schärer İsviçreli. Ülkenin Almanca konuşulan bölgesindeki Schwyz kantonuna bağlı Schübelbach'ta doğdu.

SANDRO SCHÄRER HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Sandro Schärer'in yönettiği en büyük maçlardan biri 2024 UEFA Süper Kupa finaliydi. 14 Ağustos 2024'te Varşova'daki Ulusal Stadyum'da oynanan maçta Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 yendi. Aynı yaz EURO 2024'te iki maçta orta hakemdi.

8 Haziran 2025'teki UEFA Uluslar Ligi finali de onun yönetiminde oynandı. Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile Bayern Münih arasındaki yarı final ilk maçını yöneten Schärer, 30 Mayıs 2026'daki Şampiyonlar Ligi finalinde dördüncü hakemdi. İsviçre'de ise 2019-20 sezonunun kupa finalini yönetti; Young Boys o maçta Basel'i 2-1 yendi.

SANDRO SCHÄRER TÜRK TAKIMLARININ HANGİ MAÇLARINI YÖNETTİ?

Sandro Schärer, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçlarında daha önce de görev yaptı. 7 Kasım 2019'da Başakşehir, Wolfsberger deplasmanından 3-0 galibiyetle döndü. Galatasaray'ın 5 Ağustos 2021'de St. Johnstone ile, 4 Kasım 2021'de Lokomotiv Moskova ile oynadığı maçlar 1-1 bitti. 11 Nisan 2024'teki maçta da Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-2 yenildi.

Genç milli takımların maçlarında da düdük çaldı. Türkiye U17 takımı 25 Eylül 2016'da Ukrayna'yı 1-0 yendi; U19 takımı ise 28 Mart 2017'de Hırvatistan'la 0-0 berabere kaldı, 17 Temmuz 2018'de İngiltere'ye 3-2 yenildi.