Samsun yolcu otobüsü kazası SON DAKİKA! Samsun’da özel halk otobüsü kazasında kaç yaralı var, ölü var mı?

Samsun'da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası paniğe neden oldu. Çarşamba ilçesinden Samsun kent merkezine doğru seyir halinde olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Çarşamba Özel Halk Otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Peki, Samsun’da özel halk otobüsü kazasında kaç yaralı var, ölü var mı? Detaylar...

SAMSUN YOLCU OTOBÜSÜ KAZASI SON DAKİKA!

Samsun'da meydana gelen yolcu otobüsü kazasıyla ilgili ilk bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Kaza, saat 18.45 sıralarında, Samsun'un Çarşamba ilçesi Ambarköy mevkisinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Çarşamba ilçesinden Samsun kent merkezine gitmekte olan, Mustafa Öz idaresindeki 55 ATT 114 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesi Çarşamba Özel Halk Otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından otobüste bulunan yolcular için çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

SAMSUN’DA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ KAZASINDA KAÇ YARALI VAR?

Kazada, otobüste bulunan 21 kişi yaralandı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini kaza yerinde gerçekleştirdikten sonra yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Yaralıların tedavi altına alındığı bildirildi.

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alırken, polis ve jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme başlattı.

Şarampole devrilen özel halk otobüsü, yürütülen çalışmalar kapsamında vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Çalışmalar sırasında karayolu polis ekipleri tarafından kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Yol, otobüsün kaldırılması ve güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkili ekiplerin başlattığı soruşturma sürüyor.