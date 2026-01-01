Samsun okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma Samsun yarın okullar tatil mi? Samsun Valiliği kar tatili açıklaması!

Samsun okullar tatil mi son dakika! Samsun'da 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili kararlar Valilik ve ilçe kaymakamlıklarının açıklamaları doğrultusunda şekilleniyor. Hava şartlarının etkisini artırdığı kentte öğrenciler ve veliler resmi duyurulara kilitlenmiş durumda.

SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ 2 OCAK?

Samsun Valiliği tarafından 2 Ocak 2026 Cuma günü için il genelini kapsayan resmi bir tatil kararı açıklanmadı. Bu nedenle şehir merkezi ile birçok ilçede eğitim öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde devam edecek.

Buna karşın bazı ilçelerde hava koşulları nedeniyle farklı uygulamalar devreye alındı. Bafra, Asarcık ve Vezirköprü ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Bu ilçelerdeki okullar için alınan kararlar ilçe bazlı olarak duyuruldu ve yalnızca belirtilen bölgeleri kapsıyor.

2 OCAK 2026 CUMA SAMSUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak 2026 Cuma günü Samsun şehir merkezi ve tatil kararı bulunmayan ilçelerde okullar açık olacak. Valilik tarafından yapılan açıklamada, il genelinde eğitimin durdurulmasını gerektiren bir kararın alınmadığı bildirildi. Bu doğrultuda merkezi ilçelerde dersler normal seyrinde sürdürülecek.

Ancak hava koşullarının gece ve sabah saatlerinde etkisini artırması ihtimali nedeniyle yetkililerden gelebilecek yeni açıklamalara dikkat çekiliyor. Tatil kararlarının çoğu zaman akşam saatlerinde ya da sabah erken saatlerde duyurulabildiği hatırlatılırken, resmi kanalların düzenli olarak takip edilmesi öneriliyor.

SAMSUN HAVA DURUMU 2 OCAK CUMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2 Ocak 2026 Cuma günü Samsun'da hava çok bulutlu olacak. Gün boyunca aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte don ve buzlanma riski artacak.

Kent genelinde sıcaklıkların en düşük -3°C ile -10°C arasında seyredeceği, gün içinde ise en yüksek 3°C civarında olacağı bildirildi. Nem oranının %56 ile %78 arasında değişmesi beklenirken, rüzgarın hafif ve orta şiddette eseceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ihtimali nedeniyle dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.