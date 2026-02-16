Samsun okullar tatil mi, 17 Şubat Salı Samsun'da okul yok mu (SAMSUN VALİLİĞİ - SAĞANAK YAĞIŞ)?

Samsun'da okul yok mu, 17 Şubat Salı günü dersler iptal mi edildi? Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgası binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Samsun Valiliği tarafından yapılabilecek olası tatil açıklaması sosyal medyanın en çok arananları arasında. 17 Şubat Salı Samsun okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

SAMSUN HAVA DURUMU

Samsun genelinde 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Çarşamba günü güneyli rüzgarların etkisiyle yağışlı bir sistemin şehre giriş yapması bekleniyor.

17 ŞUBAT SALI: ILIK VE PARÇALI BULUTLU

Salı günü Samsun'da gökyüzü parçalı bulutlu bir seyir izlerken, sıcaklıklar Şubat ayı ortalamalarının oldukça üzerinde, adeta bir bahar gününü andıracak.

• Hava Durumu: Gündüz ve gece saatlerinde bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

• Sıcaklık: En yüksek 18°C, gece en düşük 11°C olarak ölçülecek.

• Yağış İhtimali: Gündüz saatlerinde yerel yağmur geçişleri ihtimali %25 seviyelerindeyken, gece %10'a düşecek.

• Rüzgar: Güneyden saatte 12 mph hızla esen ılık rüzgarlar etkili olacak.

• Nem: %61 civarında seyredecek.

18 ŞUBAT ÇARŞAMBA: YAĞIŞ VE RÜZGAR ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Hafta ortasında sıcaklıklar yüksek seyrini korusa da, yağışlı hava dalgası gün boyu etkisini hissettirecek. Akşam saatlerinden itibaren ise sıcaklıklarda belirgin bir düşüş başlayacak.

• Hava Durumu: Gündüz ve gece saatlerinde hafif yağmurlu bir hava bekleniyor.

• Sıcaklık: Gündüz en yüksek 17°C, gece ise sert bir düşüşle 7°C seviyelerine gerileyecek.

• Yağış İhtimali: Gündüz %45 olan yağmur olasılığı, gece saatlerinde %65 seviyelerine kadar çıkacak.

• Rüzgar: Güneyden saatte 17 mph hızla esen rüzgar, zaman zaman kuvvetini artırabilir.

KRİTİK UYARILAR

• Sıcaklık Değişimi: Çarşamba günü 17°C olan sıcaklığın gece 7°C'ye düşmesi ve Perşembe günü de düşüşün devam etmesi beklendiğinden, ani soğumaya karşı tedbirli olunmalıdır.

• Yağışlı Hava: Çarşamba gecesi beklenen %65 ihtimalli yağışların kıyı kesimlerde günlük yaşamı etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ?

17 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.