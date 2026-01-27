UEFA Şampiyonlar Ligi, bu sezon yenilenen formatı ve artan maç sayısıyla ekranlara kilitliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor? TRT 1 ve TRT Tabii üzerinden maçlar nasıl izlenir? İşte futbol tutkunları için hazırladığımız kapsamlı yayın rehberi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HANGİ KANALDA?

2025-2026 futbol sezonu tüm hızıyla devam ederken, futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında "Devler Ligi" heyecanı geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, bu sezon yenilenen formatı ve artan maç sayısıyla ekranlara kilitliyor.

2024-2025 sezonuyla başlayan ve 2026-2027 sezonu sonuna kadar devam edecek olan 3 yıllık süreçte, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin Türkiye'deki tek yayıncısı TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) oldu. Bu tarihi anlaşma ile Avrupa kupaları uzun bir aradan sonra yeniden kamu yayıncısının güvencesine geçti. Bu durum, futbolun geniş kitlelere ulaştırılması açısından büyük bir adım olarak nitelendiriliyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi maçları üç ana platform üzerinden izleyiciyle buluşuyor. Yayın haklarının tek elde toplanması, izleyiciler için "hangi maç nerede" karmaşasını ortadan kaldırmış durumda:

TRT 1: Temsilcilerimizin maçları başta olmak üzere, haftanın en kritik karşılaşmaları şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor.

TRT SPOR / TRT SPOR YILDIZ: Bazı önemli grup maçları, maç sonu analizleri ve özet görüntüler bu kanallarda yer alabiliyor.

TRT TABİİ (DİJİTAL PLATFORM): Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçların canlı yayını, çoklu ekran seçeneğiyle sadece Tabii platformunda bulunuyor.

TRT 1 ŞİFRESİZ MAÇ PROGRAMI

TRT, her maç haftasında seçili bazı karşılaşmaları (özellikle Salı ve Çarşamba günlerinden birer maçı) halka açık ve şifresiz olarak TRT 1 üzerinden sunuyor. Eğer bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorsa, bu maçların şifresiz yayınlanması hem taraftar desteği hem de yayın politikası gereği önceliklendiriliyor.

TRT TABİİ ÜZERİNDEN MAÇLAR NASIL İZLENİR?

TRT'nin dijital platformu olan Tabii, futbolseverlere "stadyumu eve getirme" vaadiyle hizmet veriyor. Akıllı televizyonlar, tabletler ve akıllı telefonlar üzerinden erişilebilen platform, yüksek görüntü kalitesiyle dikkat çekiyor. Ancak yayınların kapsamı abonelik türüne göre değişiyor.

TABİİ ÜCRETSİZ Mİ, ÜCRETLİ Mİ?

ÜCRETSİZ ÜYELİK: TRT 1, TRT Spor gibi canlı kanalları izleyebilir, TRT arşivine ulaşabilirsiniz. Ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlara (özellikle aynı anda oynanan farklı maçlara) erişim sağlamaz.

TABİİ PREMIUM (ÜCRETLİ): Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki tüm maçları canlı izlemek için "Tabii Premium" abonesi olmanız gerekmektedir. 2026 yılı itibarıyla Premium paketler, reklamlı ve reklamsız seçeneklerle kullanıcıya sunuluyor.

Tabii Premium üyeleri, aynı anda oynanan 6-7 farklı maçı farklı "Tabii Spor" kanalları üzerinden (Tabii Spor 1, 2, 3...) kesintisiz ve 4K'ya varan çözünürlük seçenekleriyle takip edebiliyor.

2025-2026 ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI VE MAÇ TAKVİMİ

Şampiyonlar Ligi artık bildiğimiz 4'erli grup sisteminden çıktı. "İsviçre Sistemi" olarak adlandırılan yeni lig formatında 36 takım tek bir lig tablosunda yarışıyor. Bu da daha fazla büyük maç ve daha fazla yayın saati anlamına geliyor.

MAÇ SAYISI ARTTI: Her takım lig aşamasında 8 farklı rakiple (4 iç saha, 4 deplasman) karşılaşıyor. Toplam maç sayısının artmasıyla TRT ve Tabii üzerindeki canlı yayın trafiği de yoğunlaştı.

TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME: MAÇ ESNASINDA SİNYAL YOKSA NE YAPILMALI?

Özellikle uluslararası maç yayınlarında uygulanan "şifreleme" veya "sinyal karartma" sorunlarını yaşamamak için güncel frekans bilgilerine sahip olmalısınız. Uydu alıcılarında otomatik güncel olmayan kullanıcılar, maç saatinde siyah ekranla karşılaşabiliyor. Şifresiz maçları donmadan izlemek için şu ayarları kontrol edin:

UYDU : Türksat 4A

FREKANS : 11794

POLARİZASYON : V (Dikey)

SEMBOL ORANI : 30000

FEC : 3/4