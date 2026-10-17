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Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Samet Aybaba, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü için gündeme gelen geçici görevlendirme iddiasıyla dikkat çekti. Türkiye Futbol Federasyonunun, UEFA Uluslar Ligi'nde kasım ayında oynanacak iki karşılaşma için Aybaba'yı geçici olarak görevlendirmeyi değerlendirdiği öne sürüldü. Peki, Samet Aybaba kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Samet Aybaba nereli, kaç yaşında? Detaylar...

SAMET AYBABA KİMDİR?

Samet Aybaba, 3 Eylül 1955 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Türk futbolunda hem futbolcu hem de teknik direktör olarak uzun yıllar görev yapan Aybaba, özellikle Beşiktaş'taki futbolculuk kariyeri ve Türkiye'nin farklı kulüplerinde üstlendiği teknik direktörlük görevleriyle tanınıyor.

Futbolculuk kariyerine İskenderunspor'da başlayan Aybaba, 1977-1978 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlı takımda 11 yıl forma giyen deneyimli isim, takım kaptanlığına kadar yükseldi. Beşiktaş formasıyla 334 lig maçında görev alan Aybaba, bu karşılaşmalarda 7 gol kaydetti. Futbolculuk kariyerini 1988 yılında noktaladı.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe yönelen Aybaba, 1990-1991 sezonunda MKE Ankaragücü'nde göreve başladı. Kariyerinin devamında Türkiye'nin birçok önemli kulübünde çalışan Aybaba, teknik direktörlük döneminde Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı ve takımlarını Süper Lig'e taşıdı.

SAMET AYBABA HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Samet Aybaba, teknik direktörlük kariyerine 1990-1991 sezonunda MKE Ankaragücü'nde başladı. Kariyeri boyunca Süper Lig'in farklı dönemlerinde birçok takımda görev alan Aybaba, iki Türkiye Kupası şampiyonluğu kazandı.

Aybaba'nın teknik direktörlük yaptığı takımlar arasında şunlar yer alıyor:

MKE Ankaragücü

Beşiktaş

Trabzonspor

Gençlerbirliği

Gaziantepspor

Bursaspor

Antalyaspor

Sivasspor

Adana Demirspor

Kayserispor

Çaykur Rizespor

Eskişehirspor

Vanspor

Bucaspor

BB Ankaraspor

Samet Aybaba, 2001 yılında Gençlerbirliği, 2003 yılında ise Trabzonspor ile Türkiye Kupası'nı kazandı. Ayrıca 1991 yılında MKE Ankaragücü ile Başbakanlık Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Teknik direktörlük kariyerindeki önemli başarıları arasında 2017 yılında Sivasspor'u, 2021 yılında da Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkarması bulunuyor.

SAMET AYBABA NERELİ?

Samet Aybaba, 3 Eylül 1955 tarihinde Adana'da doğdu. Futbolculuk kariyerine İskenderunspor'da başlayan Aybaba, 1977-1978 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu.

Siyah-beyazlı takımda 11 yıl forma giyen ve takım kaptanlığına kadar yükselen Aybaba, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktör olarak Türk futbolunda görev yapmayı sürdürdü.

SAMET AYBABA KAÇ YAŞINDA?

3 Eylül 1955 doğumlu Samet Aybaba, 2026 yılı itibarıyla 71 yaşındadır.

A MİLLİ TAKIM'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ SAMET AYBABA MI OLACAK?

Samet Aybaba'nın adı, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü için gündeme gelen isimler arasında yer aldı. Milliyet'in haberine göre TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunun, 2027 yılında yapılması beklenen olağan seçimli genel kurul öncesinde uzun vadeli bir teknik direktör anlaşması yapmak istemediği öne sürüldü.

Bu doğrultuda federasyonun, UEFA Uluslar Ligi'nde kasım ayında oynanacak iki karşılaşmada takımı yönetmesi için Samet Aybaba'yı geçici olarak görevlendirmeyi değerlendirdiği iddia edildi.

Ancak Samet Aybaba'nın A Milli Takım teknik direktörlüğüne atandığına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla Aybaba'nın millî takımın başına geçip geçmeyeceği konusunda TFF tarafından yapılacak açıklama bekleniyor.

SAMET AYBABA'NIN SON GÖREVİ NEYDİ?

Samet Aybaba, 2023-2024 yılları arasında Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi. Türkiye Futbol Federasyonu, 12 Ağustos 2025 tarihinde Aybaba'yı Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirdi.