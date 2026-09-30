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Salih Tanrıkulu hakkında araştırmalar hız kazandı. DDK Başkanı Tanrıkulu'nun eğitim hayatı, kamu görevleri ve kariyer geçmişi merak konusu oldu. Peki, Salih Tanrıkulu kimdir? DDK Başkanı Salih Tanrıkulu kaç yaşında, nereli? Detaylar...

DDK BAŞKANI SALİH TANRIKULU KİMDİR?

1974 yılında Ankara'da doğan Tanrıkulu, eğitim ve meslek hayatını kamu yönetimi, ekonomi, maliye ve denetim alanlarında şekillendirdi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Tanrıkulu, lisans eğitiminin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde Illinois Üniversitesinde ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Kamu kariyerine 1997 yılında Başbakanlık Uzman Yardımcısı olarak başlayan Tanrıkulu, ilerleyen yıllarda Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde çeşitli görevler üstlendi.

Kariyeri boyunca vergi denetimi ve kamu maliyesi alanlarında görev yapan Tanrıkulu, OECD ve Avrupa Birliği bünyesindeki çalışma gruplarında Türkiye'yi temsil etti. 2013-2015 yıllarında Brüksel'de Maliye Müşaviri olarak görev yapan Tanrıkulu, NATO Mali Denetim Kurulu üyeliğinde de bulundu.

2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyeliğine atanan Tanrıkulu, 2017 yılından Ocak 2023'e kadar Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. Kasım 2023'te DDK Başkan Vekili olan Tanrıkulu, 7 Haziran 2024 tarihinde Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına getirildi.

SALİH TANRIKULU KAÇ YAŞINDA?

Salih Tanrıkulu, 1974 yılında Ankara'da doğdu. Doğum yılına göre 2026 yılı itibarıyla 51-52 yaşlarındadır.

SALİH TANRIKULU NERELİ?

Salih Tanrıkulu, Ankara doğumludur. 1974 yılında Ankara'da dünyaya gelen Tanrıkulu'nun ailesinin kökenine ilişkin kamuya açık biyografik bilgilerde ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor.

Tanrıkulu'nun eğitim hayatı da Ankara'da başladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1996 yılında mezun olan Tanrıkulu, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Illinois Üniversitesinde ekonomi alanında yüksek lisans eğitimi aldı.

SALİH TANRIKULU EVLİ Mİ?

Salih Tanrıkulu'nun özel hayatına ilişkin kamuya açık bilgiler mesleki kariyerine göre sınırlı. Tanrıkulu'nun evli ve üç çocuk babası olduğu biliniyor.

Eşinin ve çocuklarının isimleri ile mesleklerine ilişkin ayrıntılı bilgiler kamuya açık biyografik kaynaklarda yer almıyor. Tanrıkulu'nun öz geçmişinde İngilizce ve Fransızca bildiği de belirtiliyor.