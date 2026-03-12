Salih Müslim kimdir? Terör örgütü PKK elebaşı Salih Müslim neden öldü?

Terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanmasına ilişkin gelişmeler, bölgesel güvenlik ve uluslararası siyaset açısından yakından takip edilen konular arasında yer almaktadır. Örgütün Suriye kolu Ypg'nin önde gelen isimlerinden biri olarak bilinen Salih Müslim'in hayatı, örgüt içindeki konumu ve yürüttüğü faaliyetler uzun yıllardır güvenlik kurumları ve uluslararası kamuoyu tarafından izlenmektedir. Peki, Salih Müslim kimdir? PKK elebaşı Salih Müslim neden öldü? Detaylar...

SALİH MÜSLİM KİMDİR?

Salih Müslim, 1951 yılında Suriye'nin Halep kentine bağlı Ayn el-Arap (Kobani) kasabasında dünyaya geldi. Eğitim hayatının bir bölümünü Türkiye'de sürdüren Müslim, 1970'li yıllarda İstanbul'da yaşadı ve üniversite eğitimini 1977 yılında tamamladı.

1970'li yılların sonrasında Suriye'ye dönen Müslim'in, ilerleyen yıllarda PKK ile bağlantılı yapılanmalar içerisinde yer aldığı belirtilmektedir. Güvenlik kaynaklarında yer alan bilgilere göre Müslim, terör örgütü PKK'nın Suriye'de faaliyet yürüttüğü dönemde örgütsel faaliyetlerin koordinasyonunda rol aldı.

Salih Müslim örgüt içerisinde "Ebu Velat" kod adını kullandı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde örgütsel faaliyetlerin koordinasyonunda yer aldığı ve Suriye'nin istihbarat birimi Muhaberat ile örgüt arasındaki temasın sağlanmasında rol oynadığı ifade edildi.

PKK/KCK yapılanmasıyla bağlantılı faaliyetler kapsamında Müslim'in, örgüt içindeki bazı görevleri üstlendiği ve zaman içinde Suriye kolu olarak gösterilen YPG içerisinde üst düzey konuma geldiği kaydedildi.

PKK ELEBAŞI SALİH MÜSLİM NEDEN ÖLDÜ?

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin önde gelen isimlerinden Salih Müslim, Irak'ın Erbil kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Müslim bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi altındaydı. Erbil'de bulunduğu hastanede organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.