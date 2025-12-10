Haberler

Sakıncalı 4. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

Sakıncalı 4. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?
Güncelleme:
Başrollerini Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin üstlendiği dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri olmaya aday. Peki, Sakıncalı 4. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

"Sakıncalı", çocuğunu kaybettikten sonra hayata karşı dimdik duran Süreyya'nın adalet ve intikam uğruna verdiği çarpıcı mücadeleyi konu alıyor. Öfke, kayıp ve dayanışmanın iç içe geçtiği bu hikâye; güçlü bir kadının yeniden doğuşunu ekrana taşıyor. Peki, Sakıncalı 4. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

SAKINCALI KONUSU NE?

"Sakıncalı", çocuğunu kaybettikten sonra hayata yeniden tutunmaya çalışan Süreyya'nın ( Özge Özpirinçci ) adalet ve intikam arasındaki ince çizgide yürüyen çarpıcı mücadelesini anlatıyor. Kayıp, öfke ve vicdan duygularının iç içe geçtiği bu derin yolculuk, seyirciyi güçlü bir kadının yeniden doğuşuna tanık edecek.

Sakıncalı 4. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

SAKINCALI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Özpirinçci ve Bademci'ye; Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Beyti Engin, Lidya Atlık, Seray Özkan, Umay Anadolu, Özgür Cem Tuğluk, Miray Akay, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Sakıncalı 4. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Süreyya, oğlunun ardından bulduğu delillerle Çetin ve Faysal'ın karşısına çıkar ancak yaralanır. Çetin, Süreyya'nın yanında olacak Faysal'ı karşısına alacaktır. Çetin'in karşısına alması gereken biri daha vardır: Memduh! Memduh'un da olanları duyması ile Süreyya için çember daralır. Süreyya yine de pes etmez çünkü yıllardır içinde bulunduğu oyunu çözmüştür. Nazım ise Süreyya'yı susturmak için başka bir plan yapar. Diğer yandan Sude'nin nişanlısı Mehmet Nazım'la iş birliği yapmaya çalışırken Ayaz'la karşı karşıya gelir. Süreyya ise Nazım'a karşı Kiraz ve Hasret ile birlikte hareket edecektir. Süreyya, tüm ipleri eline geçirdiğinde ise onu bir sürpriz beklemektedir.

Sakıncalı 4. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

Karakterler:

• Özge Özpirinçci – Süreyya

• Salih Bademci – Çetin

• Cem Bender – Nazım

• Nihal Yalçın – Berfin

• Olgun Toker – Faysal

• Berk Bakioğlu – Ayaz

• Asiye Dinçsoy – Gonca

• Seray Özkan – Eliz

• Beyti Engin – İhsan

SAKINCALI DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

Sakıncalı dizisini NOW TV ekranlarından izleyebilirsiniz.

Sakıncalı 4. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Süreyya, Nazım'ın ona oynadığı büyük oyun karşısında çaresiz kalır, işlemediği bir suçtan tutuklu yargılanır. Fakat bu felaket Süreyya için aslında umudun başlangıcı olacaktır. Hapishanede olan Gonca, Süreyya'nın yanında yer alacaktır. Diğer yandan Çetin, Süreyya'yı korumak için Memduh'u karşısına almıştır ve Çetin ile Nazım gerilimi tırmanmaktadır. Bu gerilimin ortasında kalan Faysal'ın ise imdadına her zaman olduğu gibi Berfin yetişecektir. Süreyya hapisten bir avukatın yardımı ile çıkar, yardım edenin kim olduğunu ise Nazım'dan öğrenir. Nazım'a karşı boyun eğmeyen Süreyya, tanımadığı bir mahalleye sığınır. Mücadeleye devam etmekte kararlıdır ama Faysal ve Memduh Süreyya'ya cesaretinin bedelini ödetecektir.

