Heyecanla beklenen yeni diziden paylaşılan tanıtımda, Hidayet'in evinden çıkan Ertan, Önder'den Asya'yı bulmasını talep ediyor. Önder, Ertan'ın neden fikrini değiştirip Hidayet'le iş birliği yapmak istediğini anlamaya çalışırken, Ertan'ın verdiği cevap ikilinin birbirinden bazı sırlar sakladığını ortaya koyuyor. Sahtekarlar 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAHTEKARLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşleriyle beklenmedik bir yakınlaşma yaşayan Ertan, ne hissettiğini bilemez hâldedir. Hayatında ilk kez gerçek ailesiyle bu kadar yakın temas kurmuştur. Ancak Önder'den gelen Kadir'in ölümüne dair kritik bir ipucu, onu sert biçimde gerçekliğe çeker. Ertan ve Asya, Kadir'in ölümünün izini birlikte sürmeye başlar.

Simla, Asya'nın gerçekte kim olduğunu öğrenmiş; Asya'nın aileye yaklaşma nedenini sorgulamaya başlar. Taha aşkına sahip çıkmaya kararlıdır. Hem ayrılık yalanını telafi etmeye hem de ablasını korumaya çalışır. Ne var ki Hüma, Eyüp'ün eve gönderdiği fotoğrafı bulmuş ve Asya gerçeğinin peşine düşmüştür bile... Öte yandan İrem, Samet'e böbreğini vermek üzere ameliyata girerken; Eymir ile Feray arasındaki yakınlaşma hız kazanır ama aralarındaki derin uçurum da gün yüzüne çıkar.

Asya ve Ertan'ın kurduğu oyun artık son perdesine ulaşmıştır. Asya, gerçeğin her an gün yüzüne çıkabileceği bir eşikte dururken; Ertan, babasının ölümüne uzanan yolun kendi kanına çıkabileceği ihtimaliyle sarsılır. Aşkları onları ayakta tutmaya çalışsa da kader bu kez daha hızlıdır. Ve hem Asya hem de Ertan için, artık geri dönüşü olmayan bir yol başlamıştır.

SAHTEKARLAR KONUSU NE?

Dizi, ülkenin önde gelen avukatlarından biri olan Ertan'ın, saygın iş insanı Hidayet Kutman'ın kritik bir davasını kazanmak için Reyhan'dan yardım istemesiyle başlar. Reyhan, yoksulluk içinde büyümüş fakat sahtekarlıkta usta biridir ve bu tehlikeli iş birliği ikisini de büyük bir oyunun içine çeker.

SAHTEKARLAR 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sahtekarlar 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

SAHTEKARLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bakizade kardeşler Ertan'ın göz altına alınmasıyla ondan kurtulduklarını düşünürlerken; Asya, Ertan'ın masumiyetini bir an önce kanıtlamak için seferber olur.Fakat bu sırada bilinmeyen bir el Ertan'ı ve kardeşlerini yepyeni bir sınava sokacaktır.

Bakizade markası kan parası skandalının etkisini henüz atlatamamışken bu kez de zincirleme bir zehirlenme vakasıyla sarsılır. Mağdur sayısı hızla artar.Olayı çözmeye çalışan Ertan ve Asya bunun bir komplo olduğunu anlar.Bu olay Ertan ve kardeşlerini tüm ayrılıklarına rağmen ilk kez aynı safta buluşturabilecek midir?

Eymir ile Feray arasındaki tehlikeli yakınlaşma, kontrol edilemez bir yöne savrulurken; Taha Asya'nın sözünü dinleyip Simla'dan ayrılmaya karar verir. Ama Taha'nın bu seçimi Simla'nın bambaşka bir gerçekle karşılaşmasına neden olacaktır. Öte yandan İrem, baygın halde bulduğu Samet'in hastalığıyla sarsılır; yeni bulduğu babasını kaybetmemek için hayatının en zor kararının eşiğine gelir.

Tüm engelleri başarıyla aşarak oyunlarını sürdüren Ertan ve Asya, Eyüp'ün açacağı yeni kartla geri dönülmez bir yola gireceklerinden habersizdi